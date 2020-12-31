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Российские космонавты с МКС поздравили жителей Земли с Новым 2021 годом

15:00 31.12.2020 Фото: стоп кадр
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Сейчас на борту МКС помимо россиян находятся также американские астронавты Кэтлин Рубинс, Майкл Хопкинс, Виктор Гловер, Шэннон Уокер и японе Соити Ногути.

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Рыжиков назвал уходящий год серьезным испытанием для всей планеты

Российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, которые сейчас находятся на борту Международной космической станции (МКС), поздравили всех жителей планеты с наступающими праздниками. Видеопоздравление размещено на сайте "Роскосмоса".

Рыжиков назвал уходящий год серьезным испытанием для всей планеты. Однако, по его словам, жители Земли снова доказали, что любая пандемия бессильна, если все человечество объединяется в борьбе за самое главное - жизнь. Космонавт пожелал всем беречь себя и близких, быть здоровыми, внимательными друг к другу. "И будьте вместе. Это самое главное, потому что вместе мы все преодолеем".

В свою очередь Кудь-Сверчков напомнил, что 2020 год для МКС стал юбилейным: 20 лет назад на станцию прилетел первый международный экипаж. "С тех пор члены дружной команды МКС отметили 20 новогодних праздников, и нам посчастливилось находиться здесь на пороге нового - 21-го", - рассказал космонавт.

Напомним, сейчас на борту МКС помимо россиян находятся также американские астронавты Кэтлин Рубинс, Майкл Хопкинс, Виктор Гловер, Шэннон Уокер и японе Соити Ногути.

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