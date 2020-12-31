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Назвала условие для возвращения россиян к привычной жизни инфекционист

15:15 31.12.2020 Фото: Pixabay
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Каждую неделю увеличивается количество пунктов вакцинации. За последние семь дней открылось еще 45 пунктов.

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Если к осени 2021 года вакцинацией будет охвачено хотя бы под 50 процентов населения, то будут результаты
Сюжет: Вторая волна COVID-19
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Президент Международной Ассоциации специалистов в области инфекций, бывший главный внештатный специалист Минздрава РФ по инфекционным заболеваниям Ирина Шестакова назвала необходимое для возвращения к прежнему образу жизни количество вакцинированных россиян.

По ее словам, если к осени 2021 года вакцинацией будет охвачено хотя бы под 50 процентов населения, то будут результаты. "Уменьшится резко количество новых случаев, а значит, разгрузится и здравоохранение, и койки, и мы как-то более или менее войдем в привычный свой режим", - цитирует Шестакову РИА Новости.

Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что поставка в регионы вакцины против коронавирусной инфекции идет в соответствии с графиком. Каждую неделю увеличивается количество пунктов вакцинации. За последние семь дней открылось еще 45 пунктов.

Источник: РГ

вакцинация иммунитет коронавирус Ирина Шестакова
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