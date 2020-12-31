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Случайно испортил 500 доз вакцины от коронавируса сотрудник медцентра

15:30 31.12.2020 Фото: Freeimg.ru
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Указанный работник был уволен.

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Сотрудник центра достал емкости с препаратом из специального холодильника и своевременно их не вернул
Сюжет: Вторая волна COVID-19
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Случайно испортил 500 доз вакцины от коронавируса сотрудник медцентраКак Ухань избавился от коронавируса, рассказали дипломатыЕщё 1017 новостей

Действия сотрудника медицинского центра сети Aurora Health Care в городе Милуоки (штат Висконсин) привели к тому, что более 500 доз вакцины от нового коронавируса компании Moderna были испорчены. Об этом говорится в заявлении, распространенном данной сетью.

Инцидент произошел ранее на этой неделе. Сотрудник указанного центра достал емкости с препаратом из специального холодильника и своевременно их не вернул. В результате "500 доз вакцины были отбракованы". Первоначально предполагалось, что речь идет о допущенной сотрудником "неумышленной ошибке", однако позже он "признал, что преднамеренно достал вакцину из холодильника".

Как уточнили в Aurora Health Care, указанный работник был уволен. О его мотивах информация не приводится. Руководство сети оповестило о произошедшем власти для проведения дальнейшего расследования.

Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов при Министерстве здравоохранения и социальных служб США ранее в текущем месяце одобрило вакцину от COVID-19, разработанную компаниями Pfizer и BioNTech. Также была сертифицирована вакцина, которую выпускает Moderna. Препараты уже распространяют среди населения.

По данным Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США выявлено более 19,7 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 341,9 тыс. человек. Страна по обоим показателям занимает первое место в мире.

Источник: ТАСС

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От редакции

Случайно ли?

Аноним, 31 декабря 2020 16:16
НВР:
Вероятно хотел отложить гибель или инвалидность хотя бы этих 500 человек....

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