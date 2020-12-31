Случайно испортил 500 доз вакцины от коронавируса сотрудник медцентра

Сотрудник центра достал емкости с препаратом из специального холодильника и своевременно их не вернул

Действия сотрудника медицинского центра сети Aurora Health Care в городе Милуоки (штат Висконсин) привели к тому, что более 500 доз вакцины от нового коронавируса компании Moderna были испорчены. Об этом говорится в заявлении, распространенном данной сетью.

Инцидент произошел ранее на этой неделе. Сотрудник указанного центра достал емкости с препаратом из специального холодильника и своевременно их не вернул. В результате "500 доз вакцины были отбракованы". Первоначально предполагалось, что речь идет о допущенной сотрудником "неумышленной ошибке", однако позже он "признал, что преднамеренно достал вакцину из холодильника".

Как уточнили в Aurora Health Care, указанный работник был уволен. О его мотивах информация не приводится. Руководство сети оповестило о произошедшем власти для проведения дальнейшего расследования.

Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов при Министерстве здравоохранения и социальных служб США ранее в текущем месяце одобрило вакцину от COVID-19, разработанную компаниями Pfizer и BioNTech. Также была сертифицирована вакцина, которую выпускает Moderna. Препараты уже распространяют среди населения.

По данным Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США выявлено более 19,7 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 341,9 тыс. человек. Страна по обоим показателям занимает первое место в мире.

Источник: ТАСС