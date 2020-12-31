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За какой срок погашают ипотечные кредиты жители России, рассказал Мутко

15:45 31.12.2020 Фото: Wikimedia Commons
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Дефолтная задолженность по ипотечных кредитам не превышает 1,5%.

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Мутко отметил, что по итогам 2020 года планируется выдать рекордные 1,7 млн ипотечных кредитов на 4 трлн рублей

Россияне погашают двадцатилетние ипотечные кредиты в среднем за семь-девять лет. Об этом сообщил журналистам в среду генеральный директор ДОМ.РФ Виталий Мутко.

"Люди двадцатилетние кредиты гасят в диапазоне семи-девяти лет", - сказал Мутко. По его словам, сегодня рыночная ипотечная ставка достигает 8% годовых.

Мутко отметил, что по итогам 2020 года планируется выдать рекордные 1,7 млн ипотечных кредитов на 4 трлн рублей. На рекордные объемы выдачи повлияли льготная ипотека на новостройки под 6,5%, программа семейной и дальневосточной ипотеки, а также выплаты в 450 тыс. рублей для погашения ипотеки для многодетных семей. Также Мутко добавил, что дефолтная задолженность по ипотечных кредитам не превышает 1,5%.

Источник: ТАСС

возврат кредитов ипотека кредит Виталий Мутко
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