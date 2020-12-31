Одобрила ли документ об окончательном «разводе» с ЕС Елизавета II

Формально дискуссии по теме Brexit между Лондоном и Брюсселем начались 29 марта 2017 года

Королева Великобритании Елизавета II выдала так называемую королевскую санкцию законопроекту об отношениях Лондона и Брюсселя после Brexit, что означает вступление билля в силу. Об этом в ночь на четверг заявил спикер Палаты общин британского парламента Линдси Хойл.

Таким образом, Соединенное Королевство после подписи монарха под законопроектом и предшествующей процедуре его рассмотрения в обеих палатах законодательного органа завершило со своей стороны процесс ратификации соглашения о торговле и сотрудничестве с Евросоюзом, которое было достигнуто 24 декабря и будет определять условия взаимоотношений между сторонами с 1 января 2021 года. В новогоднюю ночь для стран перестанет действовать так называемый переходный период и Brexit, одобренный британцами на референдуме 2016 года, будет окончательно реализован: страна покинет единый рынок и таможенный союз ЕС.

Формально дискуссии по теме Brexit между Лондоном и Брюсселем начались 29 марта 2017 года. Тогда занимавшая в тот момент пост премьер-министра Соединенного Королевства Тереза Мэй уведомила власти Евросоюза о формальном запуске процедуры выхода страны из состава ЕС.

Сами же переговоры между Великобританией и ЕС стартовали 19 июня 2017 года и первоначально были рассчитаны на два года, однако несколько раз продлевались. Соединенное Королевство покинуло ЕС в ночь на 1 февраля 2020 года, договорившись об 11-месячном переходном периоде, в течение которого на Лондон распространяются все европейские нормы, в том числе связанные с торговлей по правилам единого рынка.

24 декабря Брюссель и Лондон достигли компромисса по тексту соглашения о партнерстве по завершении переходного периода после Brexit. По словам главного переговорщика ЕС Мишеля Барнье, сделка предусматривает свободную торговлю без квот и тарифов, неограниченный доступ к территории, морскому и воздушному пространству друг друга и сбалансированный доступ к морским ресурсам. Стороны намерены обеспечить своим гражданам равный доступ к социальным системам друг друга. В то же время Евросоюз и Великобритания отказались от координации действий в сфере внешней политики, санкционных режимов и обороны.

Источник: ТАСС