Подвел итоги 2020 года и поздравил всех жителей Новосибирской области губернатор Андрей Травников

Дорогие земляки! Пусть наступающий год станет для всех счастливым, пусть на вашем пути будет как можно больше добрых друзей, успешных проектов, позитивных событий! Здоровья вам и вашим близким! Берегите себя! С Новым годом!

Уходящий год для нашей области – как и для всей страны – стал временем вызовов и испытаний

Уважаемые жители Новосибирской области! Дорогие новосибирцы!

Поздравляем вас с наступающим 2021-м годом!

Уходящий год для нашей области – как и для всей страны – стал временем вызовов и испытаний. Мы учились жить, работать, реализовывать важные для развития региона проекты в новых экстремальных условиях.

Была разработана целая линейка мероприятий по поддержке предприятий и жителей области. Благодаря всему комплексу мер ключевые отрасли экономики региона практически не прекращали свою работу, знаковые проекты – ледовая арена, четвертый мост, Академгородок 2.0 – реализуются в соответствии с планами.

Осенью был открыт крупный спортивный объект – Региональный центр волейбола. Досрочно введен в эксплуатацию долгожданный областной перинатальный центр. Продолжается работа по национальным проектам, строятся дороги, школы, детские сады, ФАПы, поликлиники, дома культуры.

Думаем, сегодня можно сказать, что и Новосибирская область, и её жители достойно выдержали все испытания, выпавшие в 2020 году. Каким бы непростым не был уходящий год, он сделал нас сильнее. Давайте сохраним то хорошее, что он смог нам дать, оставим позади проблемы и сложности, продолжим идти вперед, смотреть в будущее с осторожным, но обоснованным оптимизмом.

Дорогие земляки! Пусть наступающий год станет для всех счастливым, пусть на вашем пути будет как можно больше добрых друзей, успешных проектов, позитивных событий! Здоровья вам и вашим близким! Берегите себя! С Новым годом!

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников

Председатель Законодательного Собрания Новосибирской области Андрей Шимкив

Источник: Правительство НСО