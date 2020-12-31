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Подвел итоги 2020 года и поздравил всех жителей Новосибирской области губернатор Андрей Травников

16:30 31.12.2020 Фото: pxhere
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Дорогие земляки! Пусть наступающий год станет для всех счастливым, пусть на вашем пути будет как можно больше добрых друзей, успешных проектов, позитивных событий! Здоровья вам и вашим близким! Берегите себя! С Новым годом!

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Уходящий год для нашей области – как и для всей страны – стал временем вызовов и испытаний

Уважаемые жители Новосибирской области! Дорогие новосибирцы!

Поздравляем вас с наступающим 2021-м годом!

Уходящий год для нашей области – как и для всей страны – стал временем вызовов и испытаний. Мы учились жить, работать, реализовывать важные для развития региона проекты в новых экстремальных условиях.

Была разработана целая линейка мероприятий по поддержке предприятий и жителей области. Благодаря всему комплексу мер ключевые отрасли экономики региона практически не прекращали свою работу, знаковые проекты – ледовая арена, четвертый мост, Академгородок 2.0 – реализуются в соответствии с планами.

Осенью был открыт крупный спортивный объект – Региональный центр волейбола. Досрочно введен в эксплуатацию долгожданный областной перинатальный центр. Продолжается работа по национальным проектам, строятся дороги, школы, детские сады, ФАПы, поликлиники, дома культуры.

Думаем, сегодня можно сказать, что и Новосибирская область, и её жители достойно выдержали все испытания, выпавшие в 2020 году. Каким бы непростым не был уходящий год, он сделал нас сильнее. Давайте сохраним то хорошее, что он смог нам дать, оставим позади проблемы и сложности, продолжим идти вперед, смотреть в будущее с осторожным, но обоснованным оптимизмом.

Дорогие земляки! Пусть наступающий год станет для всех счастливым, пусть на вашем пути будет как можно больше добрых друзей, успешных проектов, позитивных событий! Здоровья вам и вашим близким! Берегите себя! С Новым годом!

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников
Председатель Законодательного Собрания Новосибирской области Андрей Шимкив

Источник: Правительство НСО

2021 новый год поздравление Андрей Травников Андрей Шимкив
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