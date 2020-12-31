Насколько подорожают вода, тепло и стоки в 2021 году в Бердске. Смотрите тарифы

Повышение цен произойдёт 1 июля 2021 года. С 1 января и по 30 июня 2021 года цены остаются прежними.
Новые тарифы для населения вступят в силу со второго полугодия.
Холодная вода
С 1 января 2021 по 31 июня 2021 – 20 рублей 82 копейки
С 1 июля 2021 года – 21 рубль 77 копеек
Горячая вода (указаны тарифы для населения)
|Название организации
|Тариф до 30 июня 2021 года (руб./кубометр)
|Тариф с 1 июля 2021
(руб./кубометр)
|МУП КБУ
|148,40
|155,2
|ООО «Коммунальщик» (Новый посёлок)
|120,25
|125,74
|ООО «Фирма Янтарь III ЛТД» (Белокаменный, Молодёжный)
|106,94
|111,86
|ООО ТВК (Раздольный)
|148,42
|155,24
Водоотведение
С 1 января 2021 по 31 июня 2021 года – 31 рубль 99 копеек;
С 1 июля 2021 года – 33 рубля 46 копеек.
Теплоснабжение
|Название организации
|Тариф до 30 июня 2021 г. (руб. за Гкал)
|Тариф с 1 июля 2021 г. (руб. за Гкал)
|МУП «КБУ» (котельные «Новая», «Вега», «Озёрная»)
|1928,52
|2017,20
|УЭВ (Новый посёлок)
|1417,69
|1482,90
|ООО ТВК (Раздольный)
|1909,91
|1997,76
|ИП Голубев (Молодёжный, Белокаменный)
|1733,64
|1733,64
|ООО «Коммунальщик»
|1817,04
|1820,77
|ООО «Вилор»
|1948,54
|2202,62
|ООО ТГК-1
|1186,08
|1240,63