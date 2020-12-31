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Насколько подорожают вода, тепло и стоки в 2021 году в Бердске. Смотрите тарифы

13:58 31.12.2020 Фото: Pixabay
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Новые тарифы для населения вступят в силу со второго полугодия.

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Повышение цен произойдёт только 1 июля 2021 года

Повышение цен произойдёт  1 июля 2021 года. С 1 января и по 30 июня 2021 года цены остаются прежними.

Новые тарифы для населения вступят в силу со второго полугодия.

Холодная вода

С 1 января 2021 по 31 июня 2021 – 20 рублей 82 копейки

С 1 июля 2021 года – 21 рубль 77 копеек

Горячая вода (указаны тарифы для населения)

Название организации Тариф до 30 июня 2021 года (руб./кубометр) Тариф с 1 июля 2021

(руб./кубометр)
МУП КБУ 148,40 155,2
ООО «Коммунальщик» (Новый посёлок) 120,25 125,74
ООО «Фирма Янтарь III ЛТД» (Белокаменный, Молодёжный) 106,94 111,86
ООО ТВК (Раздольный) 148,42 155,24

Водоотведение

С 1 января 2021 по 31 июня 2021 года – 31 рубль 99 копеек;

С 1 июля 2021 года – 33 рубля 46 копеек.

Теплоснабжение

Название организации Тариф до 30 июня 2021 г. (руб. за Гкал) Тариф с 1 июля 2021 г. (руб. за Гкал)
МУП «КБУ» (котельные «Новая», «Вега», «Озёрная») 1928,52 2017,20
УЭВ (Новый посёлок) 1417,69 1482,90
ООО ТВК (Раздольный) 1909,91 1997,76
ИП Голубев (Молодёжный,  Белокаменный) 1733,64 1733,64
ООО «Коммунальщик» 1817,04 1820,77
ООО «Вилор» 1948,54 2202,62
ООО ТГК-1 1186,08 1240,63
вода новые тарифы подорожание стоки тарифы тепло
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