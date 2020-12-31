Насколько подорожают вода, тепло и стоки в 2021 году в Бердске. Смотрите тарифы

Новые тарифы для населения вступят в силу со второго полугодия.

Повышение цен произойдёт только 1 июля 2021 года

Повышение цен произойдёт 1 июля 2021 года. С 1 января и по 30 июня 2021 года цены остаются прежними.

Новые тарифы для населения вступят в силу со второго полугодия.

Холодная вода

С 1 января 2021 по 31 июня 2021 – 20 рублей 82 копейки

С 1 июля 2021 года – 21 рубль 77 копеек

Горячая вода (указаны тарифы для населения)

Название организации Тариф до 30 июня 2021 года (руб./кубометр) Тариф с 1 июля 2021 (руб./кубометр) МУП КБУ 148,40 155,2 ООО «Коммунальщик» (Новый посёлок) 120,25 125,74 ООО «Фирма Янтарь III ЛТД» (Белокаменный, Молодёжный) 106,94 111,86 ООО ТВК (Раздольный) 148,42 155,24

Водоотведение

С 1 января 2021 по 31 июня 2021 года – 31 рубль 99 копеек;

С 1 июля 2021 года – 33 рубля 46 копеек.

Теплоснабжение