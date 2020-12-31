Выбило стёкла и загорелись вещи у пожилой пары из Бердска в новогоднюю ночь в 2019 году. Будьте осторожней с салютами и фейерверками

Несложные правила умещаются на каждой упаковке. Пять минут времени на их изучение, и Новый год начнётся не в травмпункте, а в кругу счастливой семьи и друзей.

Зрелищность – не самый главный критерий

Главный городской фейерверк в 2020 году отменён из-за коронавируса, однако красочные залпы отправят в небо во многих дворах.

Запуск салютов в праздничную ночь – традиция для новосибирцев, но каждый год из-за неправильного использования пиротехники, пострадавшие вызывают скорую или пожарную бригаду.

В пиротехническом магазине Маргарита покупает фейерверк. Зрелищность – не самый главный критерий, уверена девушка.

«Когда я задумалась о покупке, хотела, чтобы он был красивый и яркий, ─ рассказывает Маргарита. ─ Но поскольку двор у меня небольшой, много деревьев и машин, поняла, что салют должен направлять залпы вверх».

В 2019 году праздничная ночь чуть не закончилась трагедией для пожилой пары из Бердска. Салютная батарея из-за сильной отдачи наклонилась. Залпы попали в окна жилого дома. Выбило стёкла, загорелись вещи. Спасатели приехали вовремя. В МЧС отмечают: несчастные случаи – невнимательность покупателей и халатное отношение к мерам безопасности.

«Основная опасность, когда пиротехника находится на улице при минусовых температурах, а вечером заносится в тёплое помещение для хранения. Она может отсыреть», ─ отметил руководитель пресс-службы главного управления МЧС по Новосибирской области Павел Винаков.

В МЧС отмечают, удачный запуск фейерверка – это не только условия его хранения. Главное ─ выбирать сертифицированные салюты. Кустарные зачастую срабатывают неправильно. Пиротехники настаивают: нужно внимательно читать инструкцию и прочно закреплять салютную батарею в снегу или на специальной подставке. Специалисты поделились секретом простого поджигания фитиля – бенгальской свечой. Она не гаснет на ветру и увеличивает расстояние до объекта.

Несложные правила умещаются на каждой упаковке. Пять минут времени на их изучение, и Новый год начнётся не в травмпункте, а в кругу счастливой семьи и друзей.

Источник: nsktv