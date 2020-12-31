31.12
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Общество

Поздравили с Новым годом 2021 мэр Евгений Шестернин и спикер совета депутатов Владимир Голубев жителей Бердска

14:05 31.12.2020 Фото: Администрация Бердска
0

Новый год — один из самых любимых и долгожданных праздников. С раннего детства мы связываем его с верой в чудо, в то, что станут реальностью самые заветные мечты.

% name% title
Каждому из нас 2020 год запомнится личными успехами, сбывшимися надеждами

Дорогие бердчане!

От всей души поздравляем вас с наступающими праздниками – с Новым годом и Рождеством!

Новый год — один из самых любимых и долгожданных праздников. С раннего детства мы связываем его с верой в чудо, в то, что станут реальностью самые заветные мечты.

А Рождество Христово наполняет сердца светлыми чувствами, несет в семьи любовь, добро и милосердие.

Каждому из нас 2020 год запомнится личными успехами, сбывшимися надеждами. Всё, чего мы не достигли в уходящем году, будет способствовать нашим новым свершениям и победам. Поэтому главное — сохранять бодрость духа, веру в собственные силы, желание трудиться и созидать.

В эти праздничные дни примите самые теплые пожелания счастья, здоровья и благополучия вам и вашим близким. Пусть новый год воплотит в жизнь все ваши добрые замыслы, станет годом новых побед и приятных открытий, годом добрых человеческих отношений, тепла и радости. И пусть вам во всем неизменно сопутствует успех!

Глава города Бердска Евгений Шестернин
Председатель Совета депутатов города Бердска Владимир Голубев

новый год поздравление
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

С наступающим Новым годом!

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Провести онлайн-консультацию с врачом могут жители Новосибирской области. Как это работает?
14:15 31-12-2020
Провести онлайн-консультацию с врачом могут жители Новосибирской области. Как это работает?
БердскПоздравили с Новым годом 2021 мэр Евгений Шестернин и спикер совета депутатов Владимир Голубев жителей Бердска
14:05 31-12-2020
Поздравили с Новым годом 2021 мэр Евгений Шестернин и спикер совета депутатов Владимир Голубев жителей Бердска
Лишила жизни своего мужа пожилая жительница Новосибирской области. Дело раскрыли спустя 10 лет
14:01 31-12-2020
Лишила жизни своего мужа пожилая жительница Новосибирской области. Дело раскрыли спустя 10 лет
БердскЗаразились коронавирусом 1057 жителей Бердска в 2020 году. Число инфицированных за сутки на 31 декабря
14:01 31-12-2020
Заразились коронавирусом 1057 жителей Бердска в 2020 году. Число инфицированных за сутки на 31 декабря
Шесть стран оказали продовольственную помощь КНДР на $10,5 млн. Россия тоже в списке
14:00 31-12-2020
Шесть стран оказали продовольственную помощь КНДР на $10,5 млн. Россия тоже в списке
БердскНасколько подорожают вода, тепло и стоки в 2021 году в Бердске. Смотрите тарифы
13:58 31-12-2020
Насколько подорожают вода, тепло и стоки в 2021 году в Бердске. Смотрите тарифы
БердскВыбило стёкла и загорелись вещи у пожилой пары из Бердска в новогоднюю ночь в 2019 году. Будьте осторожней с салютами и фейерверками
13:55 31-12-2020
Выбило стёкла и загорелись вещи у пожилой пары из Бердска в новогоднюю ночь в 2019 году. Будьте осторожней с салютами и фейерверками
Взяли под стражу экс-премьера Республики Алтай Роберта Пальталлера
13:51 31-12-2020
Взяли под стражу экс-премьера Республики Алтай Роберта Пальталлера
Агата Муцениеце высказалась об измене Павла Прилучного
13:50 31-12-2020
Агата Муцениеце высказалась об измене Павла Прилучного
Стало больше криминала в России в 2020 году. В чем причина, объяснил эксперт
13:45 31-12-2020
Стало больше криминала в России в 2020 году. В чем причина, объяснил эксперт