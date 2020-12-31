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Что больше всего раздражает в новогоднюю ночь жителей России, показал опрос

17:30 31.12.2020 Фото: Pixabay
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2% раздражает то, что праздник слишком быстро заканчивается.

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Обилие нездоровой пищи в новогоднюю ночь раздражает 3%

В новогоднюю ночь россиян больше всего раздражают фейерверки, нетрезвые люди и голубые огоньки

Лишь 3 из 10 россиян ничего не раздражает в праздничную ночь. В открытом опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие 1600 представителей экономически активного населения страны.

Самый раздражающий фактор в новогоднюю ночь — шум петард (16%). Особенно недовольны нескончаемыми салютами родители маленьких детей и хозяева домашних животных.

То, что в новогоднюю ночь рекой льется алкоголь, раздражает каждого десятого.

Одни и те же передачи по телевизору нервируют 8%: ««Голубые огоньки», которые не меняются уже лет 30»; «Одни и те же артисты на ТВ»; «Женя Лукашин по всем каналам».

Обилие нездоровой пищи в новогоднюю ночь раздражает 3%.

Еще 2% раздражает то, что праздник слишком быстро заканчивается.

Среди прочих раздражающих факторов россияне называли недосып, суету и мусор на улицах. В новогоднюю ночь нервируют цены такси и перебои с сотовой связью. Женщины негодуют по поводу одержимости застольем, гор посуды и «домашнего рабства» у плиты. Мужчин раздражает необходимость потратить сразу много денег.

новогодняя ночь новый год раздражает
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