Бесплатные мастер-классы от хоккеистов пройдут на главном катке Новосибирска. Смотрите даты

При снижении температуры (до -20 градусов и ниже) возможна отмена мастер-классов.

Вход для участников с коньками – свободный

В новогодние каникулы на главном катке перед оперным театром пройдут мастер-классы от хоккеистов. Опытом с горожанами поделятся представители Центра зимних видов спорта, спортивной школы «Энергия», молодежного центра «Кристальный», дружины «Северный волк» и школы №72.

КОГДА ПРОЙДУТ МАСТЕР-КЛАССЫ?

2, 3, 6, 8, 9, 10 января (с 12.00 до 13.00).

ЧТО БУДЕТ?

Сначала игрок нападения объяснит технику броска (клюшка предоставляется). Затем все желающие могут попытаться забить гол вратарю.

Вход для участников с коньками – свободный. Для гостей будет организована фотосессия.

На катке работает пункт проката, есть теплая раздевалка.

ВНИМАНИЕ!

При снижении температуры (до -20 градусов и ниже) возможна отмена мастер-классов.

Стоимость проката коньков для детей до 14 лет и пенсионеров составляет 80 рублей в час, для взрослых – 150 рублей в час. Со своими коньками – бесплатно. Заточка коньков – 120 рублей за одну пару.