Бесплатные мастер-классы от хоккеистов пройдут на главном катке Новосибирска. Смотрите даты

В новогодние каникулы на главном катке перед оперным театром пройдут мастер-классы от хоккеистов. Опытом с горожанами поделятся представители Центра зимних видов спорта, спортивной школы «Энергия», молодежного центра «Кристальный», дружины «Северный волк» и школы №72.
КОГДА ПРОЙДУТ МАСТЕР-КЛАССЫ?
2, 3, 6, 8, 9, 10 января (с 12.00 до 13.00).
ЧТО БУДЕТ?
Сначала игрок нападения объяснит технику броска (клюшка предоставляется). Затем все желающие могут попытаться забить гол вратарю.
Вход для участников с коньками – свободный. Для гостей будет организована фотосессия.
На катке работает пункт проката, есть теплая раздевалка.
ВНИМАНИЕ!
При снижении температуры (до -20 градусов и ниже) возможна отмена мастер-классов.
Стоимость проката коньков для детей до 14 лет и пенсионеров составляет 80 рублей в час, для взрослых – 150 рублей в час. Со своими коньками – бесплатно. Заточка коньков – 120 рублей за одну пару.