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Сходил в баню 31 декабря мэр Шестернин в Бердске. Пока в техническую

14:33 31.12.2020 Фото: Администрация Бердска
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Общественники высоко оценили новую баню, поблагодарили представителей администрации города и подрядную организацию за строительство современной и доступной бани.

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Баня строилась для жителей Бердска и в ней будут созданы все условия для комфортного и доступного пребывания

Глава города Бердска Евгений Шестернин, заместители главы администрации Жанна Шурова и Владимир Захаров, депутат Заксобрания Валерий Бадьин, председатель Совета депутатов Владимир Голубев, директор УКС Антон Антонов и общественники приняли участие в техническом открытии городской бани.

Новую баню Евгению Анатольевичу показал директор подрядной организации «Квартал-С» Павел Белов. В бане есть вестибюль, помещения для кассы, буфета и зала ожидания, кабинет администрации, раздевалка, мыльная с душевыми, парильная с двумя печками, помещение персонала, бельевая, санузлы для посетителей и персонала. Особое внимание в бане уделено удобству людям с ограниченными возможностями здоровья.

Евгений Шестернин отметил, что баня строилась для жителей Бердска и в ней будут созданы все условия для комфортного и доступного пребывания. Предполагается, что баня будет работать по принципу чередования мужских и женских дней. Также будет выделен день для людей с ограниченными возможностями здоровья, которым будут помогать специалисты КЦСОН.

Общественники высоко оценили новую баню, поблагодарили представителей администрации города и подрядную организацию за строительство современной и доступной бани.

Источник: Администрация Бердска

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