«Я должна ее победить, я ее размажу по корту": И ведь "размазала" соперницу на ледяном корте Всероссийских соревнований по бадминтону в Саратове 11-летняя Маша Осадчая из Бердска

Юная бадминтонистка две недели соревновалась с лучшими игроками России. Призовых мест не заняла, но вырвала победу у сильной соперницы.

На Всероссийских соревнованиях Маша победила соперницу, которой проиграла на Первенстве России

Почти две недели провела в Саратове на Первенстве России и Всероссийских юношеских соревнованиях по бадминтону 11-летняя спортсменка из Бердска Маша Осадчая. Призовых мест не заняла, зато получила бесценный опыт.

Маша впервые участвовала в личных и командных соревнованиях на Первенстве России.

В командных соревнованиях за победу боролись представители 12 регионов. Новосибирская команда заняла 8 место. Хотя были все шансы занять третье, дети немного не смогли, рассказала мама спортсменки Оксана Осадчая.

-Скорее всего, больше из-за волнения. Многие дети впервые участвовали в командных соревнованиях. У нас была команда одна из маленьких по количеству детей. Каждый ребенок играет и несет ответственность за свой город. Я как болельщик и то переволновалась. Думаю, что они немного не справились со своим волнением и немного проиграли по технике. Но было очень интересно, - поделилась с «Курьер. Среда. Бердск» 31 декабря Оксана Осадчая.

По словам Маши, она, как и другие игроки ее команды волновалась, так как, выходя на корт, понимала, что отстаивает честь своего города.

Бадминтонисты соревновались в очень холодном помещении. Было всего 5 градусов. Покрытие корта покрывалась льдом.

Не было ни одного дня передыха - вслед за Первенством начались Всероссийские юношеские соревнования.

-На Всероссийских соревнованиях Маша в личном первенстве вошла в 16 из 64. Проявила свой характер. Мне игра очень понравилась. И Маше она запомнилась. Дочь на Первенстве России проиграла своей сопернице, а на Всероссийских она ее обыграла. Утром перед соревнованиями Маша говорила: «Я должна ее победить, я ее размажу по корту. Она у меня вчера выиграла, а сегодня я у не выиграю». И выиграла. Благодаря этой игре я поняла, что для Маши это плюс однозначно, огромная победа. Она поставила перед собой цель и достигла ее. Впервые мне стало жарко на этих соревнованиях. Я даже пуховик сняла.

Домой Маша с мамой вернулись за 5 дней до Нового года. Как всегда девочка учила уроки в самолетах и залах ожидания. Несмотря на то, что жизнь школьницы проходит в постоянных разъездах, она продолжает очень хорошо учится. За второе полугодие у нее только одна «четверка», остальные предметы на «отлично».

На новогодних каникулах у Маши будет выходным днем только 1 января. Со 2 января она начинает тренироваться. 9 января ее ждут очередные соревнования в Бердске.

В этом году Маша попросила у родителей необычный подарок - теплый плед. Видимо, намерзлась в Саратове, смеется Оксана. А еще по секрету мама юной спортсменки раскрыла секрет, что помимо этого Машу ждет под елочкой фотоаппарат и набор косметики.

Напомним, только за один год Маша Осадчая положила в копилку города 15 медалей. В секцию бадминтона Маша пришла по совету доктора в феврале 2018 года. У нее падало зрение, и окулист сказал, чтобы она бросала свои «музыкалки» и художки» и шла в теннис или бадминтон. Школьница пришла на пробное занятие, ей понравилось. И через несколько месяцев все уже знали, что у Маши талант для игры в бадминтон.

С тех пор в каких только городах России на состязаниях по бадминтону не побывала Маша Осадчая.

Многие дети рады поехать на соревнования еще и из-за того, что можно прогулять школу. У Машеньки же это не так. Перед каждой поездкой она переживает, что пропустит уроки. И чтобы сократить время пропусков, школьница занимается науками в самолете и поезде. Раньше везде таскала в собой учебники. А сейчас в самолет много с собой не возьмешь, поэтому девчушка складывает в свой рюкзачок ксерокопии заданий из учебников. Получается так, что почти половину учебного года Маша проводит в поездках и на соревнованиях. Но везде успевает. Учится на «отлично».

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