Пенсионер без ног погиб в пожаре в Бердске. Прокуратура организовала проверку

При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Прокуратура Бердска организовала проверку в связи с гибелью инвалида при пожаре в частном доме на территории города.

В ходе прокурорской проверки будет дана оценка соблюдению норм пожарной безопасности, в том числе в части установки и функционирования приборов предупреждения о пожаре. Предварительно установлено, что жилое помещение, в котором проживал погибший, не было оборудовано автоматическим дымовым пожарным извещателем.

Прокуратура также проверит достаточность принимаемых ответственными должностными лицами мер по обеспечению пожарной безопасности и профилактике пожаров.

При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Курьер.Среда.Бердск сообщал, как погиб мужчина в Бердске.