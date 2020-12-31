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Вырастет Бердск на 12,42 га земли. Отрежут от Барышевского сельсовета

14:56 31.12.2020 Фото: ksonline.ru
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В соответствии с проектом постановления губернатора Новосибирской области, власти планируют выйти с инициативой передачи более 2 тыс. га земель Барышевского сельсовета трем муниципальным образованиям.

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Бердск станет больше
Сюжет: Земля Бердска
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Власти Новосибирской области готовятся выступить с инициативой о передаче более двух тысяч гектаров земель Барышевского сельсовета в состав областного центра, Бердска и Кольцово, сообщает ksonline.ru.

Проект постановления губернатора Новосибирской области опубликован на портале электронной демократии региона. В соответствии с документом, областные власти планируют выйти с инициативой передачи более 2 тыс. га земель Барышевского сельсовета трем муниципальным образованиям.

В частности, 1 тыс. 175,5 га расположенных с юго-восточной стороны Новосибирска земель сельсовета предлагается включить в состав областного центра. В состав Кольцово – 855,19 га, расположенных с северной и южной сторон наукограда. Еще 12,42 га планируется включить в состав территории Бердска.

Готовящаяся передача земель предположительно связана с реализацией в Новосибирской области крупных проектов. К примеру, на территории сельсовета, прилегающей к Бердску, будут строить федеральный реабилитационный центр для детей с нарушениями опорно-двигательной системы, а участок возле Кольцово потребуется для расширения площади под строительство Центра коллективного пользования «Сибирский кольцевой источник фотонов» (синхротрон «Скиф»).

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", еще в 2012 году мэрия Бердска объявляла о проведении публичных слушаний. Тема – присоединение к Бердску земельных участков общей площадью 78,54 га, относящихся  к Барышевскому сельсовету и Новосибирскому району.

Тогда городские депутаты настороженно восприняли инициативу присоединить новую землю. Еще в то время мэр Бердска Илья Потапов заявлял - городу нужны эти земли.

Вопрос присоединения дополнительной территории к Бердску возник, поскольку по закону вести жилищное строительство можно лишь на землях, относящихся к населенному пункту. А до ближайшего поселения, помимо Бердска - 7 километров. Поэтому по инициативе губернатора Новосибирской области Василия Юрченко предлагал включить в границы Бердска земельный участок общей площадью 78,54 га. Из них 29 га – земли поселка Новый, 49,54 га – земли коттеджного поселка Светлый.

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12,42 га планируется включить в состав территории Бердска
Барышевкий сельсовет Бердск земля
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