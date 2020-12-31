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МЧМ-2021 сборная России против Швеции: кто одержал победу? Итог матча

15:10 31.12.2020 Фото: официальный сайт ФХР
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Встреча прошла в канадском Эдмонтоне.

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Сборная России одержала победу

Официальный твиттер-аккаунт сборной России по хоккею опубликовал лучшие моменты матча группового этапа молодежного чемпионата мира с Швецией.

Встреча прошла в канадском Эдмонтоне. Сборная России одержала победу со счетом 4:3 (2:1, 0:1, 1:1), забросив победную шайбу за шесть секунд до конца овертайма.

В составе сборной России отличились Егор Афанасьев (8-я минута), Родион Амиров (20-я) и Кирилл Кирсанов (50-я). Победную шайбу в овертайме забросил Марат Хуснутдинов.

После четырех игр команда Игоря Ларионова набрала восемь очков. Россияне обеспечили себе выход в четвертьфинал МЧМ, обыграв накануне команду Австрии со счетом 7:1.

Источник: РИА Новости

мчм Россия победила Россия-Швеция хоккей
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