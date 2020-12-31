МЧМ-2021 сборная России против Швеции: кто одержал победу? Итог матча

Сборная России одержала победу

Официальный твиттер-аккаунт сборной России по хоккею опубликовал лучшие моменты матча группового этапа молодежного чемпионата мира с Швецией.

Встреча прошла в канадском Эдмонтоне. Сборная России одержала победу со счетом 4:3 (2:1, 0:1, 1:1), забросив победную шайбу за шесть секунд до конца овертайма.

В составе сборной России отличились Егор Афанасьев (8-я минута), Родион Амиров (20-я) и Кирилл Кирсанов (50-я). Победную шайбу в овертайме забросил Марат Хуснутдинов.

После четырех игр команда Игоря Ларионова набрала восемь очков. Россияне обеспечили себе выход в четвертьфинал МЧМ, обыграв накануне команду Австрии со счетом 7:1.

Источник: РИА Новости