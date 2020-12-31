Чем опасны последствия легкой формы коронавируса, рассказал врач

Сейчас в базе числятся 378 пациентов, страдающих от последствий COVID-19

Последствия COVID-19 иногда намного страшнее самого заболевания, рассказал РИА Новости японский врач Коити Хирахата. По его словам, более трети его пациентов стали лежачими больными после перенесенной коронавирусной инфекции.

С марта Хирахата создает базу данных людей, страдающих от последствий коронавируса. Если в начале у него было всего два пациента с такими симптомами, то сейчас к нему приходят по 70-80 человек в день.

Сейчас в базе числятся 378 пациентов, страдающих от последствий COVID-19, рассказал врач.

"Две основные особенности — это то, что женщин в полтора раза больше, чем мужчин, и что в основном тяжелые последствия наблюдаются у молодых людей", — сказал он.

Врач пояснил, что среди его пациентов больше всего сорокалетних людей (123 человека), затем следуют тридцатилетние (91) и двадцатилетние (65). Есть два ребенка до десяти лет и еще 24 человека — от 10 до 20 лет. То есть подавляющее большинство (80,69 процента) — это молодые люди до 40-50 лет.

"Иными словами, как раз та возрастная категория, в которой течение болезни считается наиболее легким, дает более тяжелые последствия после заболевания. А те, у кого болезнь проходила бессимптомно, наиболее подвержены тяжелым последствиям", — сказал Хирахата.

Он привел несколько примеров, когда COVID-19 протекал очень легко — невысокая температура держалась день или вовсе не было симптомов, но именно в таких случаях последствия оказались наиболее тяжелыми.

"У каждого пациента сразу несколько симптомов. Самый распространенный — слабость, от нее страдают 97,1 процента. Это состояние может продлиться всю жизнь или по крайней мере несколько лет. В легком случае оно может закончиться через несколько месяцев", — рассказал врач.

Следующий симптом, по его словам, — это подавленность, депрессивное состояние. Его испытывают очень многие — 86,8 процента. Далее — так называемый "туман в голове", который сопровождается неспособностью сконцентрироваться, плохим запоминанием, неясным сознанием, неспособностью сформулировать мысль, он встречается у 83 процентов пациентов. От головной боли страдают 77,4 процента, столько же — от боли во всем теле, трудности при дыхании испытывают 73,3 процента. На учащенное сердцебиение пожаловались 71,3 процента, столько же на бессонницу, еще 63 процента — на отсутствие аппетита, а 52,9 процента — на выпадение волос. У 35,2 процента нет обоняния, а 27,9 потеряли вкусовые ощущения.

Со временем эти симптомы могут ослабнуть (за исключением слабости, которая может остаться на всю жизнь), но вряд ли исчезнут бесследно, считает Хирахата. Свои пациентов он разделил на две условные категории.

"Первая — это когда после движения слабость приходит не сразу, а через какое-то время. Например, утром человек подвигался, а слабость приходит на следующий день или через день. У людей этой категории высок риск значительного ухудшения состояния. До какой степени значительного? До потери способности двигаться и превращения в лежачего больного. У нас масса таких случаев. Это один из типов последствий", — сказал врач.

Наиболее распространенным симптомом после перенесенного COVID-19 он назвал ME/CFS — синдром хронической усталости, или миалгический энцефаломиелит. Таких людей, по словам Хирахаты, очень много.

"Важным ключом к распознаванию этого заболевания является время проявления усталости после движения. Если это происходит не сразу после движения, то чем больше такой человек старается двигаться, тем больше риск осложнений, потери способности двигаться и превращения в лежачего больного. Вплоть до того, что человеку сложно держать зубную щетку. Или есть такие, кто не может сам пойти в туалет или может только ползти. У нас очень много таких пациентов. Из 378 человек из базы данных потеряли способность работать и учиться и стали лежачими больными 114 человек. То есть около трети", — отметил врач.

Во втором случае, когда усталость приходит сразу после движения, состояние пациентов, как правило, сильно не ухудшается. Им Хирахата советует принимать во время движения аминокислоты BCAA. Полного выздоровления не наступит, но возобновить работу будет проще, отметил врач, добавив, что и таких людей довольно много.

При этом Хирахата признался, что ни с чем подобным до сих пор не сталкивался. "Побочные явления от коронавируса совершенно иные, чем при других вирусных заболеваниях. Какими бы тяжелыми ни были эпидемии гриппа, лежачих больных в результате не появлялось. В данном случае страшно то, что высок риск стать лежачим больным", — сказал он.

По его словам, среди лежачих больных в два-три раза больше женщин, их возраст колеблется от 40 до 50 лет. Всего же из 114 таких пациентов — девять детей (довольно много, учитывая, что у детей COVID-19 часто протекает бессимптомно). Обычно последствия инфекции проявляются сразу или в течение двух месяцев после болезни. Точной статистики пока нет, но, по мнению Хирахаты, около 80 процентов тех, кто испытывает посткоронавирусные симптомы, пока не возобновили работу.

"Если вы заболели коронавирусом, старайтесь как можно меньше двигаться. Не двигайтесь! И два месяца после выздоровления тоже надо как можно меньше двигаться и как можно больше сократить нагрузки, вне зависимости от того, легко или тяжело протекала сама болезнь", — советует врач.

Источник: РИА Новости