Как будут работать во время новогодних праздников больницы и поликлиники Новосибирска

Экстренная медицинская помощь с 31 декабря 2020 по 10 января 2021 городскому и сельскому населению Новосибирской области, кроме города Новосибирска, будет организована силами центральных городских и районных больниц Новосибирской области.

При необходимости задействуют круглосуточную службу отделения плановой и экстренной медицинской помощи

Министерство здравоохранения Новосибирской области опубликовало график работы медучреждений во время новогодних праздников.

Поликлиники будут работать с 01.01.2021 по 10.01.2021 с 9 до 15 часов.

Неотложную стоматологическую помощь взрослые и дети можно будет получить в круглосуточном режиме в ГБУЗ НСО «Клиническая стоматологическая поликлиника № 3» по адресу улица Сибиряков-Гвардейцев, д. 57 и в «Новосибирской областной стоматологической поликлинике» по адресу улица Театральная, 46.

Травматологическую помощь детскому и взрослому населению будут оказывать в травматологических пунктах по утвержденному графику:

ГБУЗ НСО «Городская клиническая больница № 2» (взрослые) ул. Ползунова, 21 – в круглосуточном режиме,

ГБУЗ НСО «Детская городская клиническая больница № 6» (дети) ул. Промышленная, 2а – каждый день с 8 до 20 часов,

ГБУЗ НСО «Городская клиническая больница № 1» (взрослые) ул. Залесского, 6 – круглосуточно,

ГБУЗ НСО «Городская клиническая больница № 25» (взрослые) ул. А. Невского, 9 – круглосуточно,

ГБУЗ НСО «Городская поликлиника № 22» (взрослые) ул. Зорге, 47/1 – круглосуточно,

ГБУЗ НСО «Детская городская клиническая больница № 1» ул. Сибиряков-Гвардейцев, 36 (дети) – с 8 до 20 часов,

ГБУЗ НСО «Городская поликлиника №16» (взрослые) ул. 2-й пер. Пархоменко, 7 – круглосуточно,

ГБУЗ НСО «Городская поликлиника № 2» (взрослые) ул. Московская, 89 – 4, 6, 9 января с 9.00 до 15 часов,

ГБУЗ НСО «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи № 2» (взрослые) ул. Тургенева, 155 – круглосуточно, кроме 04, 06, 09 января. В эти дни с 00 до 9 и с 15 до 19,

ГАУЗ НСО «Городская клиническая поликлиника №1» (взрослые) ул. Серебренниковская,42 – круглосуточно,

ГБУЗ НСО «Городская детская клиническая больница скорой медицинской помощи»

ул. Красный проспект, 3 (дети) – круглосуточно,

ГБУЗ НСО «Центральная клиническая больница» (взрослые и дети) ул. Пирогова, 25 – Круглосуточно,

ГБУЗ НСО «Городская больница № 3» (взрослые и дети) ул. Мухачева, 5 – госпиталь COVID-19, травматологический пункт не работает,

ГБУЗ НСО «Городская клиническая больница № 19» поликлиническое отделение (взрослые) ул. Героев Революций, 5 – круглосуточно,

ГБУЗ НСО «Городская больница № 4» (взрослые) ул. Новоуральская, 27/1 – госпиталь COVID-19, травматологический пункт не работает,

Ожоговый травмпункт ГБУЗ НСО «Государственная Новосибирская областная клиническая больница» (взрослые и дети) ул. Немировича-Данченко, 130 – круглосуточно,

Офтальмологический травмпункт ГБУЗ НСО «Городская клиническая больница № 1» (взрослые) ул. Залесского, 6 – круглосуточно.

Экстренная медицинская помощь с 31 декабря 2020 по 10 января 2021 городскому и сельскому населению Новосибирской области, кроме города Новосибирска, будет организована силами центральных городских и районных больниц Новосибирской области. При необходимости задействуют круглосуточную службу отделения плановой и экстренной медицинской помощи государственной Новосибирской областной клинической больницы.

Источник: nsktv.ru