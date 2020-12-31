31.12
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество

Как Ухань избавился от коронавируса, рассказали дипломаты

15:25 31.12.2020 Фото: Pixabay
0

В городе был организован воздушный коридор для доставки помощи.

% name% title
Ровно год назад, 31 декабря 2019 года, власти Китая проинформировали ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань
Сюжет: Вторая волна COVID-19
% name% title

Случайно испортил 500 доз вакцины от коронавируса сотрудник медцентраКак Ухань избавился от коронавируса, рассказали дипломатыЕщё 1017 новостей

Дисциплина и помощь со всего Китая были самыми главными факторами, которые помогли Уханю справиться с эпидемией, рассказали РИА Новости российские дипломаты, которые занимались эвакуацией россиян из очага эпидемии.

Ровно год назад, 31 декабря 2019 года, власти Китая проинформировали ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань провинции Хубэй. Возбудителем болезни стал новый коронавирус, инфекция получила официальное название COVID-19. Ухань 76 дней был отрезан от внешнего мира, карантин с города сняли 8 апреля, в настоящее в городе нет ни одного зараженного коронавирусом.

"Самое главное слово в победе над эпидемией – это дисциплина. Китайцы, для которых "правило есть правило", его выполняют, не прячутся от властей, не прячутся от родственников… Дисциплина и помощь государства и народа - самое главное", - рассказал первый секретарь посольства РФ в Китае Максим Цыганков.

Дипломат рассказал, что когда они находились в Ухане и занимались эвакуацией россиян, в городе был организован воздушный коридор для доставки помощи.

"С семи часов утра и до семи вечера был воздушный коридор, в город самолетами доставляли полицейских, военных, медиков, питание, воду. Ночью вылетали иностранцы, а потом 12 часов практически каждую минуту садились самолеты. Помощь была со стороны центрального и региональных правительств, весь Китай объединился", - вспомнил Цыганков.

Его коллега первый секретарь посольства Константин Невежкин подчеркнул, что "это была не просто дисциплина, которая насаждается сверху, потому что будут какие-то карательные меры и санкции – у китайцев действительно очень развита самодисциплина".

"Мы имели возможность передвигаться по городу и на машине, и пешком. Мы видели, что возле некоторых жилых комплексов были натянуты ограничительные ленты, предупреждающие, что покидать территорию нельзя. Но во многих местах не было охранников, и все равно при этом люди не выходили, понимая, что эти требования обоснованны", - отметил Невежкин.

Источник: РИА Новости

коронавирус пандемия победили коронавирус самодисциплина Ухань
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Болели коронавирусом?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Борщ-баттл: не поделили известный суп жители России и Украины
15:47 31-12-2020
Борщ-баттл: не поделили известный суп жители России и Украины
За какой срок погашают ипотечные кредиты жители России, рассказал Мутко
15:45 31-12-2020
За какой срок погашают ипотечные кредиты жители России, рассказал Мутко
Ваши дети еще верят в Деда Мороза?
15:39 31-12-2020
Ваши дети еще верят в Деда Мороза?
Чем занять ребенка вместо мультиков и гаджетов?
15:37 31-12-2020
Чем занять ребенка вместо мультиков и гаджетов?
Умер серийный убийца Самюэль Литтл в США
15:35 31-12-2020
Умер серийный убийца Самюэль Литтл в США
Смертей все больше: 593 пациента скончались от коронавируса за сутки на 31 декабря в России
15:31 31-12-2020
Смертей все больше: 593 пациента скончались от коронавируса за сутки на 31 декабря в России
БердскСкандальную землю Барышевского сельсовета отдадут Бердску. Что построят на границе с Новосибирским районом?
15:31 31-12-2020
Скандальную землю Барышевского сельсовета отдадут Бердску. Что построят на границе с Новосибирским районом?
Случайно испортил 500 доз вакцины от коронавируса сотрудник медцентра
15:30 31-12-2020
Случайно испортил 500 доз вакцины от коронавируса сотрудник медцентра
+ 27 747 зараженных за сутки на 31 декабря в 85 регионах России
15:30 31-12-2020
+ 27 747 зараженных за сутки на 31 декабря в 85 регионах России
Пояснил свой "список" вероятных преемников Путина Жириновский
15:28 31-12-2020
Пояснил свой