Секреты красоты на 2021 год от самой красивой девочки России-2020 Вероники Кобук из Новосибирска

Каждый Новый год девочка встречает в маскарадном костюме. В этот раз она будет восточной красавицей.

Вероника Кобук часто участвует в фотосессиях

Готовится к встрече Нового 2021 года самая красивая девочка России-2020 Вероника Кобук из Новосибирска. Его она встретит в кругу семьи, где уже давно существует традиция праздновать Новый год в маскарадных костюмах. В этот раз Вероника будет восточной красавицей. Остальные члены семьи держат свои «роли» в секрете.

В преддверии Нового 2021 года Вероника раскрыла секрет читательницам «Курьер. Среда. Бердск», как достичь того, чтобы прохожие оборачивались вслед и с восхищением говорили: «Какая красавица».

Секретики от Вероники Кобук

1. Осанка. Прямая спина и шея - это хорошее здоровье, гордость, достоинство. Выпрямиться - бесплатно! Но весь день ходить с прямой спиной, - нужны крепкие мышцы. Спортсмены в толпе - самые красивые.

2. Грация. Жесты, походка - основа женской красоты. Поэтому я занимаюсь танцами. Я пробовала все направления. Здоровье и удовольствие!

3. Блестящие чистые волосы. Цвет, форма неважны. Главное, чтобы они выглядели здоровыми и блестящими. Прекрасная копна волос отличает нас от мальчиков.

4. Хорошая кожа. Здоровый румянец - результат прогулки. Стараюсь гулять каждый день. Поменьше есть сладкого, жареного, фастфуда. Пользуюсь специальной косметикой для подростков. Хожу в солярий ненадолго. Чтобы подчеркнуть цвет глаз и цвет лица, я ношу одежду подходящих мне оттенков.

5. Железные нервы - здоровая мимика. У меня не нервы, а стальные канаты. И лицо спокойное.

Мой секрет красоты - здоровый режим дня и полезная еда.

В косметичке обязательно гигиеническая помада. В школу я не крашусь. А на фотосессию и на сцену я использую специальный макияж.

Напомним, 13-летняя балерина Вероника Кобук из Новосибирска признана самой красивой девочкой России.

Финал конкурса красоты и таланта Little Miss World Russia состоялся в начале декабря 2020 года в Москве. Когда на сцену вышла Вероника в изумительном наряде княжны и исполнила русский танец из балета «Лебединое озеро» на музыку Петра Чайковского, по зрительному залу пронеслось изумленное «а-а-а-а-х».

Вероника не новичок в конкурсах красоты — с 7 лет выходит на подиум, с трех — на сцену. Девочка сотрудничает с модельным агентством, участвует в показах, фотопроектах, рекламных кампаниях. К тому же учится она отлично, одерживает победы и на олимпиадах.

Все дни юной красавицы расписаны по минутам. Она везде успевает и целеустремленно идет к своим целям.

Вероника ответила на вопросы «Курьер. Среда. Бердск».

Самые яркие впечатления от конкурса.

-Конкурс - маленькая жизнь. И мне нравится каждая секундочка: подготовка, путешествие, выступление, все вместе - полный восторг!

Что самое сложное было в конкурсе?

- Разница часовых поясов и волнение перед сценой. Но даже опытные артисты волнуются, - это нормально.

Какая у тебя мечта?

-Люблю новые события, путешествия, выступать на сцене. Хотелось бы чтобы в жизни присутствовало творчество. Тогда крылья вырастают!

Если вдруг ты передумаешь стать балериной или моделью, то кем хотела бы стать?

-Люблю учиться, узнавать что-то новое. Наукой бы занималась с удовольствием. Я изучила ментальную арифметику - мне это легко.

Что тебе нравится в людях?

-Главное человеку быть добрым, хорошим. С умными интересно. Настойчивость важна.

Есть ли у тебя кумир?

-Кумиров нет, все уникальные. Но мне очень нравится балерина Светлана Захарова. Она для меня пример. И многое делает для других.

Часто ли тебе приходится слышать: какая красивая девочка?

-Да.

Как отреагировали твои друзья на победу в конкурсе?

-Все поздравили, были рады. Сердечное спасибо всем хочется передать.

Книга, которую ты перечитываешь?

-Я не перечитываю, я с первого раза понимаю.

Если снималась бы в кино, то кого хотела бы играть?

-Представляете, какие костюмы в исторических фильмах?! И в шпионских интересно. Желательно героиню положительную.

И балет. Какую партию хотела бы исполнить?

-Обожаю классику. И музыку Петра Чайковского. Поэтому на конкурс и выбрала творческий номер на его музыку из балета «Лебединое озеро».

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