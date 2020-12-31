Скандальную землю Барышевского сельсовета отдадут Бердску. Что построят на границе с Новосибирским районом?

Пока передел территорий не обсуждался с бердской властью. Речь идет о 12 гектарах федеральной земли соседнего с Бердском района, где планируют реализовать масштабный проект.

Бердск ужу пробовал получить барышевские земли

В коридорах власти Новосибирской области обсуждают возможное перераспределение земель, находящихся на территории Барышевского сельсовета, граничащего с Бердском, между несколькими муниципальными образованиями. Проект губернаторского постановления предполагает передать свыше 2000 га земли Новосибирску, Бердску и наукограду Кольцово, сообщал "Курьер. Среда. Бердск".

Около 1200 гектаров отойдет областному центру, 855 га — Кольцово и 12,5 га — Бердску. Это связано с реализацией крупных проектов на территории региона. В частности, на участке, прилегающему к Бердску, планируют построить реабилитационный центр федерального уровня для детей с нарушениями опорно-двигательной системы.

Эту инициативу уже обсуждали с бердской властью, но о передаче земель городу пока не говорили, сообщил «Курьер. Среда. Бердск» 31 декабря вице-мэр по строительству и городскому хозяйству Владимир Захаров.

- О реабилитационном центре нам известно. Он рассчитан на 300 коек для маломобильных людей. И мы принимаем в этом участи. Речь идет о федеральных землях, территориально находящихся в Барышевском сельсовете Новосибирского района. Но о передачи земли в Бердск пока на уровне муниципалитета не рассматривался, - прокомментировал Захаров.

Он напомнил, что несколько лет назад Бердску уже отдавали часть территории соседнего с Новым поселком района. Однако сейчас, считает, будет все гораздо сложнее, поскольку имеются в виду участки, находящиеся в федеральной собственности. Насколько выгодно Бердску расширение границ именно для таких целей, еще предстоит проанализировать. С одной стороны, город плотно застроен, расширяться ему некуда (разве что в южном направлении — к Искитиму), с другой — если принадлежность участков останется федеральной, то по своему усмотрению город не сможет ими распорядиться.

Граница между муниципальными образованиями настолько «замысловато» изрезана, что соседние дома в Новом поселке имеют разную территориальную принадлежность.

Второй передел

Изменение границ муниципальных образований рассматривали областные власти в 2012 году. Правительство выступило и инициативой по изменению границ Бердска и Барышевского сельсовета Новосибирского района, посредством увеличения площади города. Тогдашний губернатор Василий Юрченко включил в перечень свыше сотни земельных участков.

В 2014 году бердские депутаты согласились принять в состав города три новых земельных участка: 206 778 кв. м, 57 612 кв. м и 13 600 кв. м. Все они расположены в Новосибирском районе в районе поселка Нового – урочище «Лысая гора» (Барышевский сельсовет) и относятся к землям промышленного, оборонного и специального назначения «для комплексного освоения в целях жилищного строительства, в том числе малоэтажного». По данным публичной кадастровой карты, разрешенное использование этих земель – «для строительства жилых домов».

Вопрос о присоединении земельных участков Барышевского сельсовета рассматривался на общественных слушаниях в Бердске еще в 2013 году. Депутаты согласились присоединить их к городу с условием, что правительство Новосибирской области займется освоением этих территорий. Всего же речь шла о присоединении 116 участков общей площадью 49,5 га.

Земельные скандалы

Стоит отметить, что с барышевской землей связано несколько громких скандалов. В 2019 года в отношении чиновника соседнего с Бердском сельсовета возбудили уголовное дело.

По версии следствия, с 2016 по 2018 год он использовал мошенническую схему и продавал земельные участки, находящиеся в госссобственности, через подставных лиц. За весь период преступной деятельности администрации Новосибирского района причинен имущественный вред в виде незаконного выбытия земельных участков из государственной собственности на сумму более 8 млн рублей.

В 2017 году прокуратура выяснила, что глава Барышевсккого сельсовета незаконно продал чиновникам и их родственникам 300 га земли — более 20 участков. Были возбуждены дела по мошенничеству, халатности и превышению полномочий. Основанием для прокурорской проверки послужили многочисленные обращения граждан и депутатов о нарушении главой сельсовета требований законодательства при распоряжении земельными участками.

Проверка показала, что чиновник неправомерно издавал постановления, которыми земельным участкам присваивалась иная категория, изменялся вид разрешенного использования. В последующем земли незаконно продавали сотрудникам администрации сельсовета, их родственникам, юридическим лицам, несмотря на значительное количество заявлений граждан–льготников (многодетных семей), имеющих право на бесплатное внеочередное предоставление земельных участков.

Прокуратурой приняты меры по возврату незаконно переданной земли общей площадью более 250 гектаров (в суды предъявлено 10 исков о расторжении договоров купли-продажи, аренды земельных участков между администрацией сельсовета и коммерческими организациями).

В 2016 году арбитражный суд Новосибирской области признал незаконными сделки о передаче Барышевским сельсоветом четырех земельных участков в безвозмездное срочное пользование различным садоводческим товариществам, совершенные летом и осенью 2015 года. Вся земля возвращена по акту приема-передачи администрации Новосибирского района.

По приблизительным подсчетам ущерб составил бы около 150 млн рублей. За эту сумму государству пришлось бы выкупать землю у новых собственников, потому что иначе реализовать проект по строительству объездной дороги федерального значения было бы невозможно, поскольку границы ее были утверждены еще в 2014 году.

Напомним, что именно на территории Барышевского сельсовета 19 января 2017 года произошла трагедия в конном клубе «Аллюр». Здесь, как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», обрушилась крыша манежа. Под завалами погибли двое — 15-летняя бердская школьница и тренер, три человека пострадали. «Аллюр» арендовал участок бывшего пионерского лагеря у «Почты России», чье все имущество принадлежит государству.

Синхротрон под Бердском

Землю Барышевского сельсовета возле Кольцово планируют использовать для расширения площади под строительство Центра коллективного пользования «Сибирский кольцевой источник фотонов» (синхротрон «Скиф»). Напомним, что наукоград признан зоной опережающего развития, на которые в первую очередь будут разрабатываться мастер-планы градостроительного развития и документация по планировке территории.

Как прокомментировал замминистра строительства Новосибирской области – главный архитектор региона Александр Авсейков, одной из первоочередных зон для подготовки градостроительной документации станет территория, прилегающая к центру коллективного пользования «СКИФ» площадью 193 га, которая охватит р.п. Кольцово и Барышевский сельсовет Новосибирского района. Здесь планируется развивать объекты научной, инновационной и сервисной инфраструктуры.

«В настоящее время некоторые проекты Наукополиса выходят на федеральный уровень. Для их реализации необходимо уточнить и конкретизировать данные, детализировать архитектурные и планировочные решения, выполнить инженерные изыскания и подготовить градостроительную документацию», – подчеркнул Авсейков.

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