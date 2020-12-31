Смертей все больше: 593 пациента скончались от коронавируса за сутки на 31 декабря в России

За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 – 27 747 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 4164 (15,0%) без клинических проявлений.
Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:
1. Республика Тыва 0,2%
2. Еврейская автономная область 0,4%
3. Республика Алтай, Ямало-Ненецкий автономный округ, Ханты-Мансийский автономный округ, Ненецкий автономный округ, Республика Марий Эл, Новосибирская область 0,5%
За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 28 922 человека:
Москва — 6076
Санкт-Петербург — 3573
Московская область — 1502
Республика Крым — 566
Красноярский край — 496
Ростовская область — 464
Республика Карелия — 455
Нижегородская область — 420
Республика Коми — 411
Свердловская область — 400
Пермский край — 397
Архангельская область — 386
Смоленская область — 373
Алтайский край — 370
Ставропольский край — 354
Воронежская область — 352
Калининградская область — 352
Забайкальский край — 351
Вологодская область — 350
Хабаровский край — 343
Самарская область — 318
Мурманская область — 293
Кировская область — 291
Брянская область — 290
Приморский край — 290
Ленинградская область — 286
Псковская область — 285
Ульяновская область — 285
Иркутская область — 281
Волгоградская область — 267
Ивановская область — 266
Омская область — 258
Саратовская область — 256
Сахалинская область — 247
Тверская область — 242
Ямало-Ненецкий автономный округ — 241
Новосибирская область — 238
Ханты-Мансийский автономный округ — 219
Томская область — 217
Удмуртская Республика — 213
Белгородская область — 207
Республика Башкортостан — 204
Тульская область — 198
Республика Бурятия — 198
Республика Саха (Якутия) — 195
Курская область — 189
Орловская область — 189
Ярославская область — 188
Новгородская область — 177
Оренбургская область — 175
Калужская область — 174
Тамбовская область — 173
Республика Хакасия — 173
Владимирская область — 171
Тюменская область — 169
Кемеровская область — 164
Республика Дагестан — 150
Амурская область — 148
Рязанская область — 146
Краснодарский край — 140
Пензенская область — 139
Костромская область — 134
Республика Адыгея — 134
Кабардино-Балкарская Республика — 128
Липецкая область — 127
Чеченская Республика — 123
Карачаево-Черкесская Республика — 116
Еврейская автономная область — 110
Республика Калмыкия — 109
Республика Чувашия — 108
Республика Ингушетия — 103
Курганская область — 103
Севастополь — 99
Астраханская область — 92
Республика Мордовия — 86
Республика Северная Осетия - Алания — 79
Камчатский край — 75
Республика Тыва — 62
Республика Марий Эл — 48
Республика Алтай — 45
Магаданская область — 40
Челябинская область — 30
Республика Татарстан — 21
Чукотский автономный округ — 5
Ненецкий автономный округ — 4
За весь период выписано по выздоровлению по России – 2 554 340.
За последние сутки подтверждено 593 летальных случая:
Санкт-Петербург — 84
Москва — 73
Воронежская область — 28
Ростовская область — 28
Красноярский край — 21
Московская область — 18
Свердловская область — 18
Краснодарский край — 15
Нижегородская область — 14
Самарская область — 14
Ленинградская область — 12
Тульская область — 11
Республика Чувашия — 11
Пермский край — 10
Владимирская область — 9
Вологодская область — 9
Республика Крым — 9
Новосибирская область — 9
Ивановская область — 8
Липецкая область — 8
Омская область — 8
Республика Саха (Якутия) — 8
Республика Коми — 7
Республика Дагестан — 7
Ставропольский край — 7
Алтайский край — 7
Белгородская область — 6
Саратовская область — 6
Ульяновская область — 6
Республика Хакасия — 6
Курская область — 5
Ярославская область — 5
Волгоградская область — 5
Севастополь — 5
Челябинская область — 5
Республика Бурятия — 5
Калининградская область — 4
Мурманская область — 4
Астраханская область — 4
Республика Башкортостан — 4
Удмуртская Республика — 4
Оренбургская область — 4
Ханты-Мансийский автономный округ — 4
Калужская область — 3
Рязанская область — 3
Тверская область — 3
Республика Адыгея — 3
Республика Мордовия — 3
Республика Татарстан — 3
Ямало-Ненецкий автономный округ — 3
Республика Алтай — 3
Томская область — 3
Приморский край — 3
Костромская область — 2
Орловская область — 2
Смоленская область — 2
Тамбовская область — 2
Республика Карелия — 2
Республика Ингушетия — 2
Кабардино-Балкарская Республика — 2
Пензенская область — 2
Иркутская область — 2
Кемеровская область — 2
Архангельская область — 1
Псковская область — 1
Республика Марий Эл — 1
Кировская область — 1
Забайкальский край — 1
Магаданская область — 1
Хабаровский край — 1
Еврейская автономная область — 1
За весь период по России умерло 57 019 человек.
По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено свыше 90,6 млн лабораторных исследований на коронавирусную инфекцию нового типа, в том числе 445 тыс. - за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 663 тыс. 186 человек.
Источник: стопкоронавирус