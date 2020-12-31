+ 27 747 зараженных за сутки на 31 декабря в 85 регионах России

За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 28 922 человека.

За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 28 922 человека

За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 – 27 747 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 4164 (15,0%) без клинических проявлений.

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:

1. Республика Тыва 0,2%

2. Еврейская автономная область 0,4%

3. Республика Алтай, Ямало-Ненецкий автономный округ, Ханты-Мансийский автономный округ, Ненецкий автономный округ, Республика Марий Эл, Новосибирская область 0,5%

За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 28 922 человека:

Москва — 6076

Санкт-Петербург — 3573

Московская область — 1502

Республика Крым — 566

Красноярский край — 496

Ростовская область — 464

Республика Карелия — 455

Нижегородская область — 420

Республика Коми — 411

Свердловская область — 400

Пермский край — 397

Архангельская область — 386

Смоленская область — 373

Алтайский край — 370

Ставропольский край — 354

Воронежская область — 352

Калининградская область — 352

Забайкальский край — 351

Вологодская область — 350

Хабаровский край — 343

Самарская область — 318

Мурманская область — 293

Кировская область — 291

Брянская область — 290

Приморский край — 290

Ленинградская область — 286

Псковская область — 285

Ульяновская область — 285

Иркутская область — 281

Волгоградская область — 267

Ивановская область — 266

Омская область — 258

Саратовская область — 256

Сахалинская область — 247

Тверская область — 242

Ямало-Ненецкий автономный округ — 241

Новосибирская область — 238

Ханты-Мансийский автономный округ — 219

Томская область — 217

Удмуртская Республика — 213

Белгородская область — 207

Республика Башкортостан — 204

Тульская область — 198

Республика Бурятия — 198

Республика Саха (Якутия) — 195

Курская область — 189

Орловская область — 189

Ярославская область — 188

Новгородская область — 177

Оренбургская область — 175

Калужская область — 174

Тамбовская область — 173

Республика Хакасия — 173

Владимирская область — 171

Тюменская область — 169

Кемеровская область — 164

Республика Дагестан — 150

Амурская область — 148

Рязанская область — 146

Краснодарский край — 140

Пензенская область — 139

Костромская область — 134

Республика Адыгея — 134

Кабардино-Балкарская Республика — 128

Липецкая область — 127

Чеченская Республика — 123

Карачаево-Черкесская Республика — 116

Еврейская автономная область — 110

Республика Калмыкия — 109

Республика Чувашия — 108

Республика Ингушетия — 103

Курганская область — 103

Севастополь — 99

Астраханская область — 92

Республика Мордовия — 86

Республика Северная Осетия - Алания — 79

Камчатский край — 75

Республика Тыва — 62

Республика Марий Эл — 48

Республика Алтай — 45

Магаданская область — 40

Челябинская область — 30

Республика Татарстан — 21

Чукотский автономный округ — 5

Ненецкий автономный округ — 4

За весь период выписано по выздоровлению по России – 2 554 340.

За последние сутки подтверждено 593 летальных случая:

Санкт-Петербург — 84

Москва — 73

Воронежская область — 28

Ростовская область — 28

Красноярский край — 21

Московская область — 18

Свердловская область — 18

Краснодарский край — 15

Нижегородская область — 14

Самарская область — 14

Ленинградская область — 12

Тульская область — 11

Республика Чувашия — 11

Пермский край — 10

Владимирская область — 9

Вологодская область — 9

Республика Крым — 9

Новосибирская область — 9

Ивановская область — 8

Липецкая область — 8

Омская область — 8

Республика Саха (Якутия) — 8

Республика Коми — 7

Республика Дагестан — 7

Ставропольский край — 7

Алтайский край — 7

Белгородская область — 6

Саратовская область — 6

Ульяновская область — 6

Республика Хакасия — 6

Курская область — 5

Ярославская область — 5

Волгоградская область — 5

Севастополь — 5

Челябинская область — 5

Республика Бурятия — 5

Калининградская область — 4

Мурманская область — 4

Астраханская область — 4

Республика Башкортостан — 4

Удмуртская Республика — 4

Оренбургская область — 4

Ханты-Мансийский автономный округ — 4

Калужская область — 3

Рязанская область — 3

Тверская область — 3

Республика Адыгея — 3

Республика Мордовия — 3

Республика Татарстан — 3

Ямало-Ненецкий автономный округ — 3

Республика Алтай — 3

Томская область — 3

Приморский край — 3

Костромская область — 2

Орловская область — 2

Смоленская область — 2

Тамбовская область — 2

Республика Карелия — 2

Республика Ингушетия — 2

Кабардино-Балкарская Республика — 2

Пензенская область — 2

Иркутская область — 2

Кемеровская область — 2

Архангельская область — 1

Псковская область — 1

Республика Марий Эл — 1

Кировская область — 1

Забайкальский край — 1

Магаданская область — 1

Хабаровский край — 1

Еврейская автономная область — 1

За весь период по России умерло 57 019 человек.

По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено свыше 90,6 млн лабораторных исследований на коронавирусную инфекцию нового типа, в том числе 445 тыс. - за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 663 тыс. 186 человек.

Источник: стопкоронавирус