На Рождество получат 40 сладких подарков дети Мочищенского туберкулезного санатория от Деда Мороза и благотворителей из Бердска

Благотворители продолжали приносить подарки для больных детей и после окончания акции. Сладости и канцелярские товары волонтер Вячеслав Останин доставит в санаторий после Нового года.

Вячеслав Останин доставит подарки в Мочищенский санаторий на Рождество

Сладкие подарки на Рождество получат дети из Мочищенского туберкулезного санатория от благотворителей Бердска.

Уже после того, как волонтер Вячеслав Останин забрал новогодние подарки от благотворителей для больных туберкулезом детей, читатели «Курьер. Среда. Бердск» принесли в редакцию 40 сладких новогодних наборов, канцелярские принадлежности и игрушки. Накануне Нового года Вячеслав все это забрал. Он доставит очередные дары на Рождество деткам из туберкулезного санатория. Все они получат сладости. Еще один день будет для них будет счастливым. И все благодаря щедрости бердчан.

Напомним, традиционно перед Новым годом читатели «Курьер. Среда. Бердск» приносили подарки и перечисляли средства для больных туберкулезом детей. В итоге было собрано 29 сладких подарков и перечислено 46 300 рублей.

На средства читателей «Курьер. Среда. Бердск» были закуплены 137 кг сладостей на 45 973 рубля. Почти на всю сумму, собранную благотворителями. В копилке осталось 327 рублей.

Редакция «Курьер. Среда. Бердск» благодарит своих читателей за оказанную поддержку в непростое время больных ребятишек. Низкий вам поклон и всех благ!

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