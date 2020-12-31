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Рождественская открытка обидела невестку. Свекровь выставила ей счет за прошедший год

15:54 31.12.2020 Фото: стоп кадр
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Автор ролика отметила, что помощь свекрови пришлась очень кстати, потому что она и ее муж потеряли работу из-за пандемии COVID-19.

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Автор ролика отметила, что помощь свекрови пришлась очень кстати, потому что она и ее муж потеряли работу из-за пандемии COVID-19

Пользовательница TikTok поделилась рождественской открыткой от свекрови, которую она сочла «токсичной», и вызвала ожесточенные споры среди пользователей соцсетей. Об этом сообщает издание Daily Mirror.

Женщина опубликовала запись, на которой видно, что на развороте открытки свекровь детально расписала от руки, сколько денег она потратила на оплату счетов пары. «С Рождеством, 112 долларов (8,3 тысячи рублей) заплатила за интернет, 585 долларов (43,5 тысячи рублей) за электричество, 697 долларов (51,8 тысячи рублей) дала просто так. С Рождеством!», — написала родственница.

«Вместо того, чтобы просто сказать, что она не может позволить себе купить нам подарок, или что она помогла нам более чем достаточно в этом году, она присылает нам эту открытку», — посетовала невестка. Автор ролика отметила, что помощь свекрови пришлась очень кстати, потому что она и ее муж потеряли работу из-за пандемии COVID-19. Тем не менее, она сочла нетактичным таким образом напоминать об этом и обиделась на родственницу.

Видео набрало более 119 тысяч лайков и около четырех тысяч комментариев. Один из пользователей написал: «Это не рождественская открытка, а счет». Другой отметил: «Лучше не помогайте никому, если потом собираетесь напоминать ему об этом при каждому удобном случае».

Нашлись и те, кто не согласился с осудившими свекровь. «Давайте для начала разберемся, почему она оплачивает ваши счета?», — написал один из них. «Вы сами можете казаться ей токсичными, так как она поддерживает вас, а вы еще ждете от нее подарков», — отметил другой.

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Аноним, 31 декабря 2020 16:31
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