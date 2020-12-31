Путинскую выплату в 10 000 рублей получат ли 31 декабря 2020 дети до 16 лет. Осталось немного до часа Х

Петицию против дискриминации и деления детей по возрастам подписали около 8000 человек. Россияне ждут подарка от президента к Новому году. Но президент уже пообещал новые выплаты в 2021 году.

Родители надеются на выплаты от Путина, чтобы сделать подарки своим детям

Россияне готовятся встретить Новый год. Но в предпраздничной суете родители все еще прислушиваются к тому, что скажет президент и правительство о выплатах на детей. Семьи воодушевились после того, как 17 декабря Владимир Путин объявил о выплате на детей до 8 лет по 5000 рублей единовременно. Президент не скрывал, что люди сразу подали соответствующие заявки, так как «хотят получить эти деньги перед Новым годом, чтобы детям какие-то подарки приобрести».

Но родители, чьим детям уже исполнилось 8 лет, посчитали такое решение несправедливым. И создали сразу две петиции на сайте change.org. Один автор просит дать пособие детям старше семи лет. Второй — требует выплатить по 10 000 в декабре 2020 года всем детям в возрасте до 18 лет.

Марина Богданова полагает, что ребенок после семи лет тоже нуждается в поддержке государства:



- Здравствуйте, уважаемые родители детей после 7. Глубоко обидно, что правительство наших детей не считает, отсеивает, как мусор, на нужных и не нужных... Если всеми уважаемый президент России хотел подарить подарки детям, то почему ребёнок после 7 вдруг встал взрослым?

По 10 000 рублей в декабре всем детям от 8 до 18 лет требует Елена Мартынчева, обратившаяся с петицией к президенту, в правительство, Совет Федерации, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

- С учетом тяжелой экономической ситуации, вызванной пандемией коронавируса в стране и мире, родители ещё в августе рассчитывали на продление данной меры поддержки. Но, увы, ни август (активная подготовка к учебному году), ни сентябрь, ни октябрь, ни ноябрь не оправдали надежд многих родителей. С замиранием сердца ждали ежегодную большую пресс-конференцию. И... Президент России Владимир Путин анонсировал выплаты в размере пяти тысяч рублей к Новому году на каждого ребенка до семи лет. Об этом он заявил на своей ежегодной большой пресс-конференции. "Семьи с детьми, рожденными с 18.12.2012 по 31.03.2021 года, получат новую единовременную выплату — по 5000 рублей на каждого такого ребенка. Если в период с 18.12.2020 по 31.03.2021 года ребенку исполняется 8 лет, на него тоже положена эта выплата."

А как же дети от 8-ми лет и старше? Многие из них с нетерпением ждут новогодние праздники, зимние каникулы, долгожданные подарки. Но новогодние ёлки, спектакли и прочие массовые мероприятия отменены в связи с пандемией. А дети в радостном предвкушении пишут письма Деду Морозу и Снегурочке. В связи с тем, что деткам младше 7-ми лет уже анонсировали новогодние подарки в виде выплат, просим также произвести выплату 10 тысяч рублей в декабре всем детям от 8 до 18 лет, - аргументировала Елена.

На 16.00 четверга, 31 декабря, петицию подписало свыше 7900 человек. Они еще питают надежду, что до конца последнего дня 2020 года Путин сделает заявление о выплате на их детей.

Узнав о выплате к Новому году от Путина 5000 рублей на детей в возрасте до 8 лет, россияне бросились подавать заявления на получение денег. Хотя всех предупредили, что единовременное пособие начисляют автоматически тем, кто уже получал президентские 20 000 рублей в июне и июле 2020 года на детей до 16 лет.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», по данным бердского управления Пенсионного фонда, почти 100% семей Бердска уже получили «путинские» 5000 рублей. Деньги начали перечислять бердчанам с раннего утра 21 декабря.

Между тем, родительская общественность возмущена дискриминацией при определении тех, кому полагается новогодний подарок в виде 5000 рублей от Путина.

Светлана Новикова:

- Считаю не правильным разделение детей. У всех детей в этом году нет новогодних утренников,но деньги дали только детям до 8 лет на подарки. Это несправедливо.

Светлана Леонова:

- Моему сына в ноябре исполнилось 8 лет и он такой же ребёнок и так же хочет подарков.

Марина Заикина:

- Полностью согласна с тем, что нельзя делить детей по возрастам. Все они ждут новогодних подарков и чудес, но, к сожалению, не все родители могут себе позволить лишний раз побаловать ребенка чем-то значительным. А такая выплата очень бы помогла.

Людмила Лёвкина:

- По мнению нашего правительств, дети до 8 лет хотят новый год и подарков, а старше 8 лет - это уже взрослые дети, им не нужно.

Марина Прокофьева:

- 10 000 в новый год очень кстати было бы на наших детей!!!!!!!!

Анастасия Красуля:

- Мы были вам очень благодарны!

Наталья Розина:

- Моей дочери 10 лет. Муж умер. Я не могу одеть, обуть, накормить ребенка на 9000! Плюс ЖКХ и медикаменты, когда она болеет!

Алёна Этингова:

- Считаю, что детям от 8 лет и 18 лет тоже необходимы эти деньги.

Людмила Громова:

- Данный вид помощи в условиях пандемии просто необходим семьям с детьми и особенно многодетным семьям.

Ирина Максутова:

- От 8 лет тоже Дети! И до 18, пока они учатся и находятся на иждивении родителей!

Анна Лямшева:

- Я подписываю эту петицию, потому что считаю, наша страна может себе позволить поддержать всех детей.