Сравнил прожиточный минимум россиянина в 2020 и 2021 годах Минтруд

Путин 29 декабря подписал закон о новой методике расчета МРОТ и прожиточного минимума с 1 января 2021 года. Они будут рассчитываться исходя не из потребительской корзины.

Минтруд оценил размер прожиточного минимума в 2020 году. По предварительным расчетам, он составит 11 301 рубль

Прожиточный минимум трудоспособного населения России за 2020 год, по предварительным расчетам Минтруда, составит 12 223 рубля. Об этом в четверг сообщили журналистам в пресс-службе министерства.

"Минтруд России провел предварительный расчет прожиточного минимума на душу населения за 2020 год, он составит 11 301 рубль. Для трудоспособного населения величина этого показателя составит 12 223 рубля, для пенсионеров - 9 299 рублей, для детей - 11 203 рубля. Это данные предварительного расчета размера прожиточного минимума на основе цен на товары, включенные в состав потребительской корзины, за 11 месяцев 2020 года", - сказали в министерстве.

В 2020 году прожиточный минимум складывается как среднее арифметическое поквартальных значений прожиточного минимума. Прожиточный минимум 2020 года, в свою очередь, исчислялся на основе данных Росстата о стоимости продуктов, включенных в состав потребительской корзины. Прожиточный минимум за III квартал составил на душу населения - 11 606 рублей, трудоспособного населения - 12 542 рубля, для пенсионеров - 9 519 рублей, а для детей - 11 580 рублей. Эти значения уже утверждены приказом Минтруда.

"Прожиточный минимум за IV квартал составит, по прогнозной оценке, на душу населения 11 285 рублей, для трудоспособного населения - 12 225 рублей, для пенсионеров - 9 312 рублей, для детей - 11 087 рублей", - подчеркнули в Минтруде.

Новая методика расчета

"Напомним, с 2021 года прожиточный минимум устанавливается сразу на год. И если прежде прожиточный минимум определялся на основе расчета стоимости продуктов, включенных в потребительскую корзину, то теперь он устанавливается как соотношение с медианным среднедушевым доходом", - добавили в Минтруде.

В ведомстве уточнили, что прожиточный минимум на душу населения в 2021 году составит 11 653 рубля, трудоспособного населения - 12 702 рубля, для детей - 11 303 рубля, для пенсионеров - 10 022 рубля.

Президент России Владимир Путин 29 декабря подписал закон о новой методике расчета минимального размера оплаты труда (МРОТ) и прожиточного минимума с 1 января 2021 года. Со следующего года МРОТ и прожиточный минимум будут рассчитываться исходя не из потребительской корзины, а из медианного дохода (половина работающих получает больше этой величины, половина - меньше).

Прожиточный минимум используется для оценки нуждаемости граждан при предоставлении таких мер поддержки и государственной социальной помощи как социальный контракт, ежемесячное пособие на первого, второго и третьего ребенка в возрасте до трех лет в рамках нацпроекта "Демография", выплаты на детей от трех до семи лет, а также многие региональные меры поддержки.