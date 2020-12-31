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Разрешило переносить туры с кешбэком до конца 2021 года правительство

19:28 31.12.2020 Фото: www.pixabay.com
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Подзаг.

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Коронавирус может сдвинуть ваше путешествие по программе кешбэка—правительство позаботиться о переносе

Граждане, которые приобрели туры или забронировали отели по программе туристического кешбэка, смогут перенести путешествие до конца 2021 года. Такое правило будет действовать в том случае, если на территории запланированного места отдыха объявили режим повышенной готовности или чрезвычайной ситуации. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин 31 декабря.

Точный срок переноса должен быть определён дополнительным соглашением между туристом и юридическим лицом, сформировавшим туристическую услугу. Поездка по новой дате должна завершиться не позднее 31 декабря 2021 года.

Правила также распространяются на граждан, которые приобрели туры по программе кешбэка, но в регионе их постоянного проживания был объявлен режим повышенной готовности или чрезвычайной ситуации.

Решение связано с тем, что из-за введения новых ограничительных мер в регионах многие туристы начали обращаться к туроператорам и владельцам гостиниц с просьбой перенести их путешествие на более поздний срок. Граждане опасались возможного запрета на поездки и аннуляции путевок. Теперь эти вопросы урегулированы на уровне Правительства.

Программа частичного возврата денег при покупке российских туров стартовала в августе 2020 года. За это время граждане смогли приобрести туры на 6,5 млрд рублей. Общая сумма кешбэка составила 1,2 млрд рублей. Все поездки по программе должны завершиться не позднее 10 января ‎2021 года, если они не будут перенесены на более поздний срок.

Подписанным документом внесены изменения в постановление Правительства от 10 августа 2020 года №1200.

2021 коронавирус кэшбек перенос путешествия туры Михаил Мишустин Правительство
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