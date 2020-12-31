Задержали и отменили почти 160 рейсов в аэропортах Москвы

В московских аэропортах из-за непогоды задержали или отменили 158 рейсов

В московских аэропортах из-за ледяного дождя задержали или отменили полторы сотни рейсов, следует из данных сервиса "Яндекс.Расписания".

Так, по данным на 13:00 мск, во Внуково задержали 13 рейсов и отменили два, в Домодедово — соответственно 87 и три, а в Шереметьево — пять и 48.

Утром в Домодедово пришлось временно ограничить полеты. Как рассказал РИА Новости представитель аэропорта, из-за ледяного дождя на взлетно-посадочной полосе образовалась наледь, так что полосу потребовалось чаще чистить и обрабатывать реагентами.

Московская межрегиональная транспортная прокуратура организовала проверку из-за задержек рейсов.

В Москве в последний день года ожидается облачная погода, мокрый снег с дождем и местами гололед, температура воздуха может подняться до плюс двух. В новогоднюю ночь синоптики также обещают гололедицу, небольшой снег и до минус одного. В столице объявили желтый уровень погодной опасности.