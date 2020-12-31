Секретные маршруты первых лиц России через WhatsApp передавали из службы безопасности в течение трех лет

Как стало известно, сотрудников батальона вынуждали передавать данные, в том числе под угрозой лишения ежегодных премий в размере 100 тысяч рублей.

Данные сливались в популярный мессенджер

Высокопоставленный сотрудник Центра специального назначения по обеспечению безопасности, который входит в структуру МВД России, на протяжении трех лет собирал секретные данные маршрутов первых лиц России через чаты в WhatsApp. Об этом сообщает «Би-би-си» со ссылкой на двух бывших и одного действующего сотрудников Центра.

В задачи Центра входит профилактика и контроль безопасности на дорогах и на крупных международных мероприятиях, а также сопровождение первых лиц. Среди объектов, которые сопровождает спецбатальон, — президент, премьер-министр, председатель и руководство Совфеда, ФСБ и лидеры иностранных государств.

Как пишет «Би-би-си», в 2016 году должность командира Центра занял полковник полиции Анатолий Макаренков. По словам бывшего сотрудника Центра — старшего инспектора майора Василия Ветитнева и одного из отставных офицеров, служивших в спецбатальоне, Макаренков приказал командирам всех восьми взводов спецбатальона собирать секретные данные о передвижениях первых лиц. Полковник требовал создать чат в WhatsApp и передавать туда информацию из кодовой таблицы о своем местонахождении и передвижении объектов госохраны.

Ветитнев пожаловался на это генпрокурору Игорю Краснову в ноябре. Как стало известно, его и других сотрудников батальона вынуждали передавать данные, в том числе под угрозой лишения ежегодных премий в размере 100 тысяч рублей. Недовольство этим выражали многие сотрудники, однако Макаренко жалобы игнорировал. К таким работниками применяли давление, в том числе психологическое, а также грозили уволить. Ветитнева отстранили от работы, а через два месяца его уволили под предлогом нарушений при работе с секретными сведениями. Майор судится в Мосгорсуде с МВД, поскольку считает приказ об увольнении незаконным, а само увольнение связывает с явным недовольством приказом о передаче данных о кортежах через WhatsApp.