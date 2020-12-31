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Прокурора уличили во взятках на 18 млн рублей от ритуальщиков

20:39 31.12.2020 Фото: www.pixabay.com
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В отношении прокурора Кировского района Саратова возбуждено уголовное дело. Подозреваемого задержали.

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Пока коррупционеру грозит 15 лет за особо крупную взятку
Прокурор Кировского района Саратова Андрей Пригаров задержан по подозрению в получении взяток на сумму не менее 18 миллионов рублей от ритуального бюро за общее покровительство, сообщило областное управление СК РФ.
По данным следствия, Пригаров, работавший с ноября 2013 года первым зампрокурора Саратова, а с февраля 2018 года - прокурором Кировского района города, получил с декабря 2017 года по декабрь 2020 года от представителя ритуального бюро взятки на общую сумму не менее 18 миллионов рублей за общее покровительство взяткодателю и представляемой им организации.
"В отношении прокурора Кировского района Саратова возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 УК РФ "Получение должностным лицом взятки в особо крупном размере"… Следователем СК подозреваемый задержан в порядке, предусмотренном статьей 91 УПК РФ. В настоящее время с ним проводятся следственные действия. Решается вопрос об избрании меры пресечении", - говорится в сообщении.
Пригарову грозит до 15 лет лишения свободы.

18 млн взятка задержан покровительство прокурор ритуальные услуги саратов СК РФ
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Где можно заработать 18 млн. руб. за 15 лет?

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