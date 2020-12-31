Прокурора уличили во взятках на 18 млн рублей от ритуальщиков

Прокурор Кировского района Саратова Андрей Пригаров задержан по подозрению в получении взяток на сумму не менее 18 миллионов рублей от ритуального бюро за общее покровительство, сообщило областное управление СК РФ.
По данным следствия, Пригаров, работавший с ноября 2013 года первым зампрокурора Саратова, а с февраля 2018 года - прокурором Кировского района города, получил с декабря 2017 года по декабрь 2020 года от представителя ритуального бюро взятки на общую сумму не менее 18 миллионов рублей за общее покровительство взяткодателю и представляемой им организации.
"В отношении прокурора Кировского района Саратова возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 УК РФ "Получение должностным лицом взятки в особо крупном размере"… Следователем СК подозреваемый задержан в порядке, предусмотренном статьей 91 УПК РФ. В настоящее время с ним проводятся следственные действия. Решается вопрос об избрании меры пресечении", - говорится в сообщении.
Пригарову грозит до 15 лет лишения свободы.