Игра подростков в снежки "стенка на стенку" закончилось поножовщиной и реанимацией

Закидавшие оппонентов снегом после проигрыша начали их унижать. В итоге один из школьников вытащил из рюкзака нож и ударил им другого в спину. Последний был госпитализирован в тяжелом состоянии.

В Петербурге игра подростков в снежки «стенка на стенку» закончилась реанимацией

В Санкт-Петербурге во двое жилого дома по улице Карпинского две группы подростков устроили игру в снежки, которая закончилась реанимацией и уголовным делом.

Конфликт между молодыми людьми вспыхнул после игры в снежки, в которой подростки участвовали «стенкой на стенку». Закидавшие оппонентов снегом после проигрыша начали их унижать. В итоге один из подростков вытащил из рюкзака нож и ударил им другого в спину. Последний был госпитализирован в тяжелом состоянии, сейчас он находится в реанимации, передает "Фонтанка".

Устроивший поножовщину дождался полиции. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». После допроса парня отпустили под подписку о невыезде. Сообщается, что ему 14 лет и поэтому он будет привлечен к уголовной ответственности.