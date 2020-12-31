31.12
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Происшествия

Игра подростков в снежки "стенка на стенку" закончилось поножовщиной и реанимацией

19:41 31.12.2020 Фото: pixabay.com
0

Закидавшие оппонентов снегом после проигрыша начали их унижать. В итоге один из школьников вытащил из рюкзака нож и ударил им другого в спину. Последний был госпитализирован в тяжелом состоянии.

% name% title
В Петербурге игра подростков в снежки «стенка на стенку» закончилась реанимацией

В Санкт-Петербурге во двое жилого дома по улице Карпинского две группы подростков устроили игру в снежки, которая закончилась реанимацией и уголовным делом.

Конфликт между молодыми людьми вспыхнул после игры в снежки, в которой подростки участвовали «стенкой на стенку». Закидавшие оппонентов снегом после проигрыша начали их унижать. В итоге один из подростков вытащил из рюкзака нож и ударил им другого в спину. Последний был госпитализирован в тяжелом состоянии, сейчас он находится в реанимации, передает "Фонтанка".

Устроивший поножовщину дождался полиции. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». После допроса парня отпустили под подписку о невыезде. Сообщается, что ему 14 лет и поэтому он будет привлечен к уголовной ответственности.

игра нож подростки стенка на стенку уголовное дело
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Странные игры?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Какие алкогольные напитки нельзя смешивать
20:20 31-12-2020
Какие алкогольные напитки нельзя смешивать
Секретные маршруты первых лиц России через WhatsApp передавали из службы безопасности в течение трех лет
20:16 31-12-2020
Секретные маршруты первых лиц России через WhatsApp передавали из службы безопасности в течение трех лет
Ваш смартфон взломан: признаки этого назвал эксперт
19:58 31-12-2020
Ваш смартфон взломан: признаки этого назвал эксперт
Игра подростков в снежки "стенка на стенку" закончилось поножовщиной и реанимацией
19:41 31-12-2020
Игра подростков в снежки
Разрешило переносить туры с кешбэком до конца 2021 года правительство
19:28 31-12-2020
Разрешило переносить туры с кешбэком до конца 2021 года правительство
Православный календарь на первый месяц 2021 года. Когда можно и нельзя работать в январе
19:20 31-12-2020
Православный календарь на первый месяц 2021 года. Когда можно и нельзя работать в январе
Новогоднее видеообращение Путина к россиянам: Что сказал президент на встрече 2021 года
19:12 31-12-2020
Новогоднее видеообращение Путина к россиянам: Что сказал президент на встрече 2021 года
Ельцин ушел в отставку 21 год назад. Смотрите, как это было
19:09 31-12-2020
Ельцин ушел в отставку 21 год назад. Смотрите, как это было
Задержали и отменили почти 160 рейсов в аэропортах Москвы
18:49 31-12-2020
Задержали и отменили почти 160 рейсов в аэропортах Москвы
Сравнил прожиточный минимум россиянина в 2020 и 2021 годах Минтруд 1
18:27 31-12-2020
Сравнил прожиточный минимум россиянина в 2020 и 2021 годах Минтруд