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Ваш смартфон взломан: признаки этого назвал эксперт

19:58 31.12.2020 Фото: pixabay.com
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Вредоносная программа может попасть в телефон через Сеть или проводное подключение к чужому компьютеру.

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Россиянам назвали признаки того, что смартфон взломан

Названы несколько признаков того, что смартфон был взломан. Подробнее об этом рассказал глава компании "Интеллектуальный Резерв" Павел Мясоедов, слова которого приводит "Прайм".

Медленная работа телефона, а также его "зависание" могут говорить о том, что смартфон взломали. Также на это может указывать и быстрая разрядка батареи.

Вредоносная программа может попасть в телефон через Сеть или проводное подключение к чужому компьютеру. Как пояснил эксперт, такое может случиться, например, при диагностике устройства в неофициальном сервисном центре.

Мясоедов рассказал, что первое время после "заражения" вредоносным ПО телефон может работать совершенно нормально. Но затем могут начать приходить уведомления.
"Например, вам могут приходить сообщения, что вы вошли в банк-клиент или пользуетесь социальной сетью, в то время как вы спите или занимаетесь другими делами", — объяснил эксперт.

Если есть подозрения о взломе телефона, Мясоедов рекомендует позвонить на горячую линию производителю или продавцу устройства.

компьютер признаки сервис смартфон уведомления Павел Мясоедов
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