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Украинцы "воюют" с Дедом Морозом: "кровожадное чудовище" олицетворяет СССР

21:05 31.12.2020 Фото: www.pxiabay.com
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В новогоднем символе "прикрытие репрессий в 1937 году", а также отметило, что в нынешнее время Дед Мороз несет на себе идеологическое бремя и советские традиции.

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Так выглядит "чудовище" по мнению некоторых пользователей
Украинское издание Страна.ua опубликовало подборку негативных высказываний украинских пользователей в адрес Деда Мороза. Как выяснилось, многие увидели в символе Нового года отсылку к советскому прошлому, а некоторые и вовсе сравнили его с "кровожадным чудовищем".
В частности, в одном из Facebook-сообществ журналисты нашли необычный материал со "страшилкой", согласно которой Дед Мороз произошел от языческих идолов, которым приносили человеческие жертвы.
Согласно заметке, красный цвет одежды "существа" символизировал кровь, а мешок изначально был предназначен не для подарков, а для человеческих голов. Авторы публикации также прикрепили к посту в сообществе иллюстрацию, на которой Дед Мороз изображен в виде чудовища с рогами.
Другое издание, по словам журналистов, увидело в новогоднем символе "прикрытие репрессий в 1937 году", а также отметило, что в нынешнее время Дед Мороз несет на себе идеологическое бремя и олицетворяет советские традиции.
Тем не менее, как выяснилось, некоторые украинские авторы усмотрели выгоду в сохранении образа "новогоднего деда". Так, например, публицисты Капрановы обратили внимание на то, что во многих европейских странах аналог Деда Мороза является двойником святого Николая.
"Практически у всей Европы новогодние деды двоятся. Так что можно не спешить выгонять Деда Мороза, если есть Николай. Мы же Европа", — написали они.
Сами авторы статьи напомнили, что образ Деда Мороза появился еще в средневековье, а приобрел "современный" вид в середине XIX века — например, Мороз Иванович появился в сборнике "Детские сказки дедушки Иринея" Владимира Одоевского в 1840 году, а в 1863-v Николай Некрасов развил тему в поэме "Мороз, Красный нос".
Окончательно, как отмечает "Страна", образ Деда Мороза сформировался к концу XIX века.
дед мороз негативные высказывания советское прошлое украина язычество
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