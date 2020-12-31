Украинцы "воюют" с Дедом Морозом: "кровожадное чудовище" олицетворяет СССР

В частности, в одном из Facebook-сообществ журналисты нашли необычный материал со "страшилкой", согласно которой Дед Мороз произошел от языческих идолов, которым приносили человеческие жертвы.

Согласно заметке, красный цвет одежды "существа" символизировал кровь, а мешок изначально был предназначен не для подарков, а для человеческих голов. Авторы публикации также прикрепили к посту в сообществе иллюстрацию, на которой Дед Мороз изображен в виде чудовища с рогами.