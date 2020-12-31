Интересные факты отепловизионных технологиях

Всё большую и большую популярность в последнее время набирает охота в ночное время суток. Очевидно, что в условиях отсутствия выраженного освещения, существует выраженная необходимость в использовании специальных приспособлений, позволяющих нормально определить местонахождение добычи. Одним из них является тепловизор. Ознакомиться с современным ассортиментом лучших инструментов подобного типа можно, перейдя на веб-сайт PULSAR. Давайте вместе ознакомимся с перечнем интересных фактов отепловизионных технологиях.
Историческая справка
Суть работы пирикона сводилась к электронному внутреннему фотоэффекту. Постепенно, этот принцип визуализации сменили полупроводниковые, а в дальнейшем и электронные матрицы. Даже несмотря на то, что первые тепловизоры были крайне малоэффективны, уже тогда многие понимали, что они способны совершить прорыв в области технологий ночного видения. В СССР первые приборы подобного типа появились только к концу 1970-х годов.
Интересные сферы применения тепловизоров
Помимо уже ставшего традиционным в наше время использования тепловизоров для ночной охоты, существует ещё целый ряд разнообразных сфер, где эти приборы активно, успешно и довольно давно применяются. Например, сразу после появления первых моделей, было предложено использовать их в ходе поисковых мероприятий, а также при ликвидации последствий разнообразных аварий, техногенных катастроф и разборе завалов зданий.
Среди других, менее очевидных, но также очень интересных сфер применения тепловизоров, следует выделить медицину. С момента выпуска первого тепловизора на полупроводниковой матрице, эти приборы начали очень активно применять с целью диагностики разнообразных патологических состояний, а также в ходе проведения некоторых лечебных мероприятий, например, нейрохирургических операций, хирургии сердца, сосудистой хирургии и многих других сферах.
Ночное вождение автомобилей
Благодаря тепловизорам, а также развитию технологий, позволяющих реализовать процесс автономного управления автомобилей, была разработана система, которая делает возможным процесс передвижения на авто без участия водителя в ночное время. Основное затруднение с реализацией функции автопилота ночью было связано именно с тем, что освещения от фар часто было недостаточно для того, чтобы искусственный интеллект, управляющий машиной, мог принимать адекватные решения. Эта проблема была решена благодаря интеграции тепловизора.
С помощью этого устройства, бортовой компьютер получил возможность анализировать ситуацию на дороге, не только ориентируясь на данные с внешней камеры, а используя для этих целей тепловой фон объектов, находящихся на дорожном полотне. Даже не смотря на тот факт, что пока полноценная реализация этой технологии довольно далеко от идеала, разработки, ведущиеся в этом направлении, уже получили массу положительных отзывов от инженеров и автомобилестроителей по всему миру.
Говоря о доступном разбросе температур, которые потенциально можно измерить при помощи современных тепловизоров, необходимо отметить тот факт, что он становиться всё шире и шире. Большинство существующих на сегодняшний день приборов данного типа позволяют видеть объекты, температура которых колеблется от +10 до +50 градусов Цельсия. При этом, существуют также специальные приборы, применяемые в промышленности, которые дают возможность производить измерения температур, вплоть до 2000 градусов Цельсия.
Поле обзора современныхтепловизоров может достигать полноценных 180°. В то же время, такие приборы обычно стоят довольно дорого и имеют довольно громоздкие габариты. Поэтому большая часть тепловизоров конструируется таким образом, чтобы примерно соответствовать доступному полю обзора среднестатистического человека (порядка 110-130°). Отдельно нужно сказать, что это не касается промышленныхтепловизоров, имеющих точечный принцип работы.
Кроме всего прочего, на сегодняшний день был разработан целый ряд специальных насадок, которые позволяют в значительной степени снизить выраженность так называемого теплового шума, тем самым добившись более четкой визуализации необходимых объектов. К огромному сожалению, далеко не каждый прибор может быть дополнительно укомплектован подобной насадкой. Именно поэтому уместно предварительно проконсультироваться у профильного специалиста относительно того, существует ли такая возможность комплектации у конкретного прибора.