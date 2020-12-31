Интересные факты отепловизионных технологиях



Всё большую и большую популярность в последнее время набирает охота в ночное время суток. Очевидно, что в условиях отсутствия выраженного освещения, существует выраженная необходимость в использовании специальных приспособлений, позволяющих нормально определить местонахождение добычи. Одним из них является тепловизор. Ознакомиться с современным ассортиментом лучших инструментов подобного типа можно, перейдя на веб-сайт PULSAR. Давайте вместе ознакомимся с перечнем интересных фактов отепловизионных технологиях.

Историческая справка



Первая полноценная технология, на основе которой был в дальнейшем сконструирован тепловизор, появилась примерно в 30-х годах прошлого века. Полноценные же устройства, которые вышли на открытый рынок, стали появляться только спустя ещё 30-ть лет, к середине 60-х годов ХХ века. Они представляли собой трубки, функционирующие на электронно-вакуумном принципе. Самыми распространёнными из них были пириконы.Суть работы пирикона сводилась к электронному внутреннему фотоэффекту. Постепенно, этот принцип визуализации сменили полупроводниковые, а в дальнейшем и электронные матрицы. Даже несмотря на то, что первые тепловизоры были крайне малоэффективны, уже тогда многие понимали, что они способны совершить прорыв в области технологий ночного видения. В СССР первые приборы подобного типа появились только к концу 1970-х годов.Интересные сферы применения тепловизоровПомимо уже ставшего традиционным в наше время использования тепловизоров для ночной охоты, существует ещё целый ряд разнообразных сфер, где эти приборы активно, успешно и довольно давно применяются. Например, сразу после появления первых моделей, было предложено использовать их в ходе поисковых мероприятий, а также при ликвидации последствий разнообразных аварий, техногенных катастроф и разборе завалов зданий.Среди других, менее очевидных, но также очень интересных сфер применения тепловизоров, следует выделить медицину. С момента выпуска первого тепловизора на полупроводниковой матрице, эти приборы начали очень активно применять с целью диагностики разнообразных патологических состояний, а также в ходе проведения некоторых лечебных мероприятий, например, нейрохирургических операций, хирургии сердца, сосудистой хирургии и многих других сферах.Ночное вождение автомобилейБлагодаря тепловизорам, а также развитию технологий, позволяющих реализовать процесс автономного управления автомобилей, была разработана система, которая делает возможным процесс передвижения на авто без участия водителя в ночное время. Основное затруднение с реализацией функции автопилота ночью было связано именно с тем, что освещения от фар часто было недостаточно для того, чтобы искусственный интеллект, управляющий машиной, мог принимать адекватные решения. Эта проблема была решена благодаря интеграции тепловизора.С помощью этого устройства, бортовой компьютер получил возможность анализировать ситуацию на дороге, не только ориентируясь на данные с внешней камеры, а используя для этих целей тепловой фон объектов, находящихся на дорожном полотне. Даже не смотря на тот факт, что пока полноценная реализация этой технологии довольно далеко от идеала, разработки, ведущиеся в этом направлении, уже получили массу положительных отзывов от инженеров и автомобилестроителей по всему миру.Современные характеристикитепловизоровГоворя о доступном разбросе температур, которые потенциально можно измерить при помощи современных тепловизоров, необходимо отметить тот факт, что он становиться всё шире и шире. Большинство существующих на сегодняшний день приборов данного типа позволяют видеть объекты, температура которых колеблется от +10 до +50 градусов Цельсия. При этом, существуют также специальные приборы, применяемые в промышленности, которые дают возможность производить измерения температур, вплоть до 2000 градусов Цельсия.Поле обзора современныхтепловизоров может достигать полноценных 180°. В то же время, такие приборы обычно стоят довольно дорого и имеют довольно громоздкие габариты. Поэтому большая часть тепловизоров конструируется таким образом, чтобы примерно соответствовать доступному полю обзора среднестатистического человека (порядка 110-130°). Отдельно нужно сказать, что это не касается промышленныхтепловизоров, имеющих точечный принцип работы.Кроме всего прочего, на сегодняшний день был разработан целый ряд специальных насадок, которые позволяют в значительной степени снизить выраженность так называемого теплового шума, тем самым добившись более четкой визуализации необходимых объектов. К огромному сожалению, далеко не каждый прибор может быть дополнительно укомплектован подобной насадкой. Именно поэтому уместно предварительно проконсультироваться у профильного специалиста относительно того, существует ли такая возможность комплектации у конкретного прибора.