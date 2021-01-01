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Можно ли и как избавиться от мигрени без таблеток?

23:00 01.01.2021 Фото: www.pixabay.com
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Справиться с болезненными ощущениями, которые могут разрушить все планы, можно при помощи простых методов. К примеру, можно начать с интенсивного массажа височной области и надбровных дуг, а также шеи и затылка.

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Болит голова—не спешите бежать за таблетками

Частый прием лекарственных препаратов вредит всему организму. Поэтому многие люди пытаются избавиться от головной боли без таблеток. Если вас часто беспокоит подобная проблема, особенно при смене погоды, то существуют эффективные методы справиться с ней без химии.

Бесконтрольный прием лекарств не только не поможет избавиться от болезни, но и ухудшит здоровье человека. По этой причине медики призывают не пить слишком часто таблетки, если их прием не был назначен лечащим врачом. Большинство лекарственных препаратов вредят печени и желудку. Кроме того дозировку любого обезболивающего, которое принимается чаще, нежели это положено, придется увеличивать, так как оно вызывает привыкание.

По этой причине, когда вас в следующий раз настигнет головная боль, не торопитесь брать аптечку в руки. Справиться с болезненными ощущениями, которые могут разрушить все планы, можно при помощи простых методов. К примеру, можно начать с интенсивного массажа височной области и надбровных дуг, а также шеи и затылка. Далее можно легкими движениями массажировать голову. Начать следует со лба, направляя плавные движения к затылку. После этого переходим к темени, двигаясь по направлению к ушам, и затем от макушки к затылку, переходя к шее.

Завершив массаж необходимо отправиться на кухню и заварить чай на основе мяты, ромашки, боярышника или зверобоя. Выпив теплый напиток, идеально будет дать телу немного отдохнуть. Для этого нужно лечь, закрыть глаза и расслабиться в течение 15-20 минут.

Если головная боль застала вас дома, справиться с ней будет еще легче. Помимо описанных выше методов, можно воспользоваться теплой ванной. В качестве дополнительного средства можно включить аромалампу, используя лавандовое, лимонное или мятное масло. Если же мигрень началась на рабочем месте, постарайтесь в перерыве выйти на свежий воздух и устроить себе небольшую пешую прогулку.

Источник: www.medicinform.net

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