Активированный уголь при похмелье: Советы новосибирских врачей что пить при похмелье

"Если человек с похмелья не может оторваться от крана, пьет и пьет, значит, организм требует воду, он подскажет", — говорит завотделением острых отравлений.

Почти у каждого любителя широко отметить праздники в арсенале есть свои методы борьбы с похмельем

Новосибирские наркологи поделились советами о том, как облегчить похмелье, а также развеяли мифы об эффективности популярных народных способов. Например, по их заверениям, яйцо с перцем и солью или баня в борьбе с похмельем не помогут.

Баня не поможет

Почти у каждого любителя широко отметить праздники в арсенале есть свои методы борьбы с похмельем, но не всегда "народные способы" являются верными. Некоторые из них, наоборот, могут принести больше вреда, чем пользы.

Главный нарколог Новосибирской области Равиль Теркулов обращает внимание на то, что привычное слово "похмелье" на самом деле подразумевает под собой тяжелые для организма последствия — интоксикацию. Проще говоря — отравление.

"Доза (алкоголя) не должна превышать для мужчин в течение какого-то времени — застолья — 40-50 грамм этанола: это 120-150 грамм крепкого алкоголя или в два с половиной раза больше такого напитка как вино. Когда человек перебирает эту дозу, возникают проблемы — это не похмелье, это называется интоксикация", — говорит Теркулов.

Он добавляет, что основные симптомы интоксикации — слабость, вялость, жажда, астения (синдром хронической усталости) и другие. И такие способы как баня или бутылка пива ничем не помогут.

"У нормальных людей, которые не злоупотребляют, у них на следующий день после интоксикации алкогольной возникает отвращение к алкоголю в большей степени", — говорит нарколог. Если же такого нет, то стоит задуматься о зависимости от алкоголя, считает врач.

В свою очередь, доцент кафедры психиатрии, наркологии и психотерапии НГМУ Ксения Ли считает, что ни в коем случае не стоит на следующий день после возлияний идти в баню, это только создаст дополнительную нагрузку на сердце.

Нелепым способом специалист называет и народный рецепт — сырое яйцо с перцем и солью. Такой "коктейль", по ее словам, может и не навредит человеку, но симптомы интоксикации не снимет. Контрастный душ также не поможет от похмелья — придаст бодрости, но не более.

Пить и гулять

"Если человек с похмелья не может оторваться от крана, пьет и пьет, значит, организм требует воду, он подскажет", — говорит завотделением острых отравлений Городской клинической больницы №34 Дмитрий Коллойда.

По его словам, от обезвоживания помогает рассол, минеральная вода без газа. Также стоит разгрузить желудок, поскольку чаще всего новогоднее застолье это не только обилие алкоголя, но и жирной пищи. На следующий день после застолья лучше есть легкую нежирную пищу.

"Лекарственные (препараты), те которые обладают энтеросорбцией (очищают организм), есть энтеросорбенты, есть активированный уголь. Можно продукты питания типа кураги, изюма, которые содержат калий, потому что алкоголь вымывает из организма микроэлементы", — добавляет Теркулов.

Ксения Ли советует также принять аспирин, витамины группы В1-В6. По ее словам, неплохо помогает "хаш" — мясной бульон, он способствует выведению вредных веществ из организма.

"Полезна физическая нагрузка, но не тренажерный зал, а прогулка на свежем воздухе, работа во дворе", — заключает Ли.

Источник: ria.ru