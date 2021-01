Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 1 января 2021 в России и мире

Новый год - 1 января

• Новый год (New Year`s Day)

• Международный день похмелья (International Hangover Day)

• День памяти былинного Ильи Муромца



• Торжество Пресвятой Богородицы (Solemnity of Mary)• День выпускания хлопушек на свободу• День всемирных молитв о мире (World Day of Peace)• Начало финансового года• День памяти святого мученика Вонифатия• День общественного достояния (Public Domain Day)• Международный день дхоти и топи (International Nepali Dhoti and Topi Day)• День единой европейской валюты (Euro Day)• Всемирный день семьи (Global Family Day) - США• День коктейля «Кровавая Мэри» (National Bloody Mary Day) - США• День освобождения (Триумф революции) - Куба• День заплыва «полярных медведей» (Polar Bear Swim Day) - Канада• День дарения яблок (Apple Gifting Day) - США• День суверенитета - Ирак• День независимости - Судан• День образования Словацкой республики - Словакия• День восстановления независимого чешского государства - Чехия• Васильев день - Болгария• День острова Эллис (Ellis Island Day) - США• День основания Китайской Республики - Тайвань• День независимости - Гаити• День независимости - Камерун• День флага - Литва• День авторского права (Copyright Law Day) - США• День «Первой ноги» (National First Foot Day) - Великобритания• Именины у Григория, Ильи, Прова, Тимофея• День Ильи Муромца (Новый год - к весне поворот)

Важные даты

1622 Папской канцелярией было принято решение считать началом года 1 января (ранее год начинался 25 марта).

1700 В России введен Юлианский календарь.

1858 В России вышли в обращение первые русские почтовые марки.

1785 Выходит первый номер старейшей лондонской ежедневной газеты The Daily Universal Register (в 1788 году переименована в The Times).



1788 Начинается выход английской газеты «Таймс».1801 Астрономом из Палермо Джузеппе Пиацци был открыт первый астероид Церера (в 2006 году классифицирована как карликовая планета).1887 Напечатана первая книга о Шерлоке Холмсе «Этюд в багровых тонах».1932 Открыт Нижегородский автомобильный завод им. Молотова (позднее Горьковский автомобильный завод – «ГАЗ»).1944 По радио впервые прозвучал государственный гимн СССР.1968 Впервые вышла в эфир на 1-м канале программа «Время».1969 Состоялась премьера первого выпуска мультфильма «Ну, погоди!».1983 ARPANET сменила основной протокол с NCP на TCP/IP, что и привело к появлению современного Интернета.1993 Распалась Чехословакия, образовались два независимых государства – Чехия и Словакия.1999 Евро введён в безналичных расчётах.2002 Евро введён в наличных расчётах.

Источник: kakoysegodnyaprazdnik my-calend