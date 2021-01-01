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Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 1 января 2021 в России и мире

12:57 01.01.2021 Фото: Pixabay
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1850после инсценировки расстрела осуждённым петрашевцам, включая Ф. М. Достоевского, объявлено о помиловании.
1908в Петербурге русская балерина Анна Павлова впервые исполнила миниатюру «Умирающий лебедь».
1923В газете «Правда» были опубликованы «Странички из дневника» В. И. Ленина, в которых он призывает усилить борьбу с неграмотностью.
1943Американский журнал «Тайм» подвел итоги 1942 года и назвал Человеком года И. В. Джугашвили (Сталина).
1955ЦК КПСС принял постановление «О дне памяти В. И. Ленина», в котором было сказано, что «целесообразно отмечать память В. И. Ленина не в день его смерти, что накладывает печать траура и скорби, а в день рождения В. И. Ленина – 22 апреля».
1959Луна-1 (СССР) стала первым космическим аппаратом, достигшим окрестностей Луны.
1970«Битлз» в последний раз работали вместе во время записи песни «Let It Be» для одноимённого альбома.
1985В одной из клиник северного Лондона родилась девочка у миссис Коттон – первой в мире суррогатной матери.
2004Марсоход «Спирит» совершил посадку на Марсе.
2010Состоялось торжественное открытие самого высокого здания в мире Бурдж-Халифа.

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Новый год - 1 января

• Новый год (New Year`s Day)
• Международный день похмелья (International Hangover Day)
• День памяти былинного Ильи Муромца

• Торжество Пресвятой Богородицы (Solemnity of Mary)
• День выпускания хлопушек на свободу
• День всемирных молитв о мире (World Day of Peace)
• Начало финансового года
• День памяти святого мученика Вонифатия
• День общественного достояния (Public Domain Day)
• Международный день дхоти и топи (International Nepali Dhoti and Topi Day)
• День единой европейской валюты (Euro Day)
• Всемирный день семьи (Global Family Day) - США
• День коктейля «Кровавая Мэри» (National Bloody Mary Day) - США
• День освобождения (Триумф революции) - Куба
• День заплыва «полярных медведей» (Polar Bear Swim Day) - Канада
• День дарения яблок (Apple Gifting Day) - США
• День суверенитета - Ирак
• День независимости - Судан
• День образования Словацкой республики - Словакия
• День восстановления независимого чешского государства - Чехия
• Васильев день - Болгария
• День острова Эллис (Ellis Island Day) - США
• День основания Китайской Республики - Тайвань
• День независимости - Гаити
• День независимости - Камерун
• День флага - Литва
• День авторского права (Copyright Law Day) - США
• День «Первой ноги» (National First Foot Day) - Великобритания
• Именины у Григория, Ильи, Прова, Тимофея
• День Ильи Муромца (Новый год - к весне поворот)

Важные даты

1622 Папской канцелярией было принято решение считать началом года 1 января (ранее год начинался 25 марта).
1700 В России введен Юлианский календарь.
1858 В России вышли в обращение первые русские почтовые марки.
1785 Выходит первый номер старейшей лондонской ежедневной газеты The Daily Universal Register (в 1788 году переименована в The Times).

1788 Начинается выход английской газеты «Таймс».
1801 Астрономом из Палермо Джузеппе Пиацци был открыт первый астероид Церера (в 2006 году классифицирована как карликовая планета).
1887 Напечатана первая книга о Шерлоке Холмсе «Этюд в багровых тонах».
1932 Открыт Нижегородский автомобильный завод им. Молотова (позднее Горьковский автомобильный завод – «ГАЗ»).
1944 По радио впервые прозвучал государственный гимн СССР.
1968 Впервые вышла в эфир на 1-м канале программа «Время».
1969 Состоялась премьера первого выпуска мультфильма «Ну, погоди!».
1983 ARPANET сменила основной протокол с NCP на TCP/IP, что и привело к появлению современного Интернета.
1993 Распалась Чехословакия, образовались два независимых государства – Чехия и Словакия.
1999 Евро введён в безналичных расчётах.
2002 Евро введён в наличных расчётах.

Источник: kakoysegodnyaprazdnik my-calend

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