Церковные праздники в январе 2021: православный календарь на первый месяц нового года

Православный календарь на январь 2021

Во второй месяц зимы отмечаются многие церковные праздники, среди которых - Рождество Христово, Обрезание Господне и Крещение Господне.

Первый месяц нового года насыщен разнообразными церковными праздниками. Религиозные даты в январе для православных христиан очень значимы и почитаемы.

Традиционно в январе украинцев ждет целый цикл религиозных праздников. Так, 7 января христиане восточного обряда будут праздновать один из важнейших православных праздников - Рождество Христово. Именно ему посвящен Рождественский пост, который заканчивается накануне праздника. В Украине этот день является официальным выходным, поэтому благодаря ему граждане получат дополнительный день для отдыха.

Также на январь приходится много других праздников, среди которых, в частности, Обрезание Господне, Крещение Господне, Татьянин день.

Православные праздники в январе 2021: календарь

1 января - день памяти мученика Вонифатия Тарсийского; день памяти Ильи Муромского Чудотворца; мучеников Полиевкта и Тимофея, диакона

2 января - священномученика Игнатия Богоносца; праведного Иоанна Кронштадского, Чудотворца; святителя Антония (Смирницкого), архиепископа Воронежского; Новодворской, "Спасительница утопающих" икон Божией Матери

3 января - прославление великой мученицы Юлиании; кончина святителя Петра, митрополита Московского и всея Руси, чудотворца; благоверной княгини Юлиании Вяземской, Новоторжской

4 января - суббота перед Рождеством Христовым; великомученицы Анастасии Узорешительницы

5 января - десяти критских мучеников: Феодула, Саторнина, Евпора, Геласия, Евникиана, Зотика, Помпия, Агафопуса, Василида и Евареста; день памяти священномученика Василия и преподобномучеников Макария и Иоанна

6 января - навечерие Рождества Христова (Рождественский сочельник); день памяти преподобномученицы Евгении и иже с ней; преподобного Николая славянина, схимонаха

7 января - Рождество Христово; поклонение святым волхвам: Мельхиору, Гаспару и Валтасару

8 января - попразднство Рождества Христова; Собор Пресвятой Богородицы; священномученика Евфимия, епископа Сардийского; Остробрамской Виленской; "Трех Радостей"; Байбузской; "Милостивая"; Барловськой (Блаженное Чрево); "Помощница в родах"; "О тебе радуется" - икон Божией Матери

9 января - апостола первомученика и архидиакона Стефана; преподобного Федора Начертанного, исповедника

10 января - День памяти 20 000 мучеников, в Никомидии пострадавших

11 января - мучеников 14 000 младенцев, от Ирода в Вифлееме избиенных; преподобного Маркела Апамейского, игумена обители "Неусыпающих"

12 января - святителя Макария, митрополита Московского; праведных Иосифа Обручника, Давида царя и Иакова, брата Господня по плоти

13 января - отдание праздника Рождества Христова; преподобной Мелании Римляныни; святителя Петра (Могилы), митрополита Киевского

14 января - Обрезание Господне; день святого Василия Великого, архиепископа Кесарии Каппадокийской

15 января - предпразднство Богоявления; кончина, второе обретение мощей преподобного Серафима, Саровского чудотворца; праведной Иулиании Лазаревской, Муромской

16 января - день поминовения святого пророка Малахия. Им было предсказано появление Спасителя, Предтечи и Страшного Суда. Мученика Гордия Каппадокийского

17 января - Собор 70 апостолов; день памяти преподобного Феоктиста, игумена Кукума Сикелийского

18 января - Крещенский Сочельник; священномученика Феопемпта, епископа Никомидийского, и мученика Феоны волхва

19 января - Святое Богоявление. Крещение Господне (Крещение Господа Иисуса Христа); кончина святителя Феофана, Затворника Вышенского

20 января - попразднство Богоявления; Собор Предтечи и Крестителя Господня Иоанна

21 января - преподобного Григория, чудотворца Печерского; день памяти преподобных Георгия Хозевита и Эмилиана исповедника; преподобной Домники Константинопольской, игуменьи

22 января - святителя Филиппа, митрополита Московского и всея Руси, чудотворца

23 января - святителя Феофана, Затворника Вышенского; преподобного Павла Комельского (Обнорского)

24 января - преподобного Феодосия Великого; преподобного Михаила Клопского, Новгородского; Елецкой иконы Божией Матери

25 января - День Пресвятой мученицы Татьяны, пострадавшей за веру; святителя Саввы, архиепископа Сербского; Акафистной, Попской (иерейской); "Млекопитательница" - икон Божией Матери

26 января - день памяти мучеников Ермила и Стратоника; преподобного Иринарха, затворника Ростовского

27 января - день равноапостольной Нины, просветительницы Грузии; преподобномучеников Исаии, Саввы, Моисея и ученика его Моисея, Иеремии, Павла, Адама, Сергия, Домна, Прокла, Ипатия, Исаака, Макария, Марка, Вениамина, Евсевия, Илии и иных с ними

28 января - преподобных Павла Фивейского и Иоанна Кущника

29 января - поклонение веригам, сковавшим апостола Павла; праведного Максима Тотемского, пресвитера

30 января - поклонение первому отшельнику и монаху Антонию Великому; преподобному Антонию Дымскому

31 января - святителей Афанасия и Кирилла, архиепископов Александрийских; преподобных схимонаха Кирилла и схимонахини Марии, родителей преподобного Сергия Радонежского.

Источник: unian.net