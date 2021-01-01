Какой сегодня церковный праздник? Что обязательно нужно подать на стол 1 января 2021 года

В этот день полагалось поклониться родной земле и вспомнить славные подвиги народных героев — защитников Отечества.

В этот день на Руси чтили память Ильи Муромца — былинного богатыря

Дата по старому стилю: 19 декабря.

В этот день на Руси чтили память Ильи Муромца — былинного богатыря, которого считали избавителем Киева от татарского Калин-царя. Илья Муромец вместе с Добрыней Никитичем и Алешей Поповичем — стражи Руси, символы могущества Земли русской.

А так же сегодня День памяти мученика Вонифатия Тарсийского и мучеников Полиевкта и Тимофея, диакона.

Считается, что прототипом былинного богатыря был преподобный Илия Печерский, живший во времена Владимира Мономаха.

В этот день полагалось поклониться родной земле и вспомнить славные подвиги народных героев — защитников Отечества. В настоящее время Илья Муромец считается покровителем Российских ракетных войск стратегического назначения и Пограничных войск России.

Лучшим блюдом к столу в этот день (который, кстати, позже совпал с Новым годом) был жареный поросенок.

По приметам дня крестьяне гадали, будет ли урожайным наступающий год. Для этого шли на перекресток, чертили на земле палкой крест и прикладывались к нему ухом: если слышалось, что едут сани с грузом, это сулило богатый урожай.

Считалось, что сильный ветер в этот день обещает урожай орехов, а звёздная ночь — гороха, чечевицы и ягод. Если же погода была тёплой — ожидали, что уродится рожь.

Именины в этот день

Григорий, Илья, Тимофей

Источник: calend.ru