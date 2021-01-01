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Что категорически нельзя делать 1 января 2021 года: Выкидывать еду нельзя – удачу прогоните

11:20 01.01.2021 Фото: pxhere.com
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У православных продолжается Рождественский пост, а значит, следует воздержаться от пищи животного происхождения и алкогольных напитков.

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1 января кроме Нового года наступает день Ильи Печерского или Муромца

1 января кроме Нового года наступает день Ильи Печерского или Муромца. На этот день существует несколько запретов. К примеру, в первый день года нельзя работать тяжело, иначе весь год тяжелым будет.

Запрещено выносить мусор. Наши предки считали, что таким образом можно накликать на себя беду. Остатки с новогоднего стола лучше отдать или скормить животным. Выкидывать еду нельзя – удачу прогоните. Торговцам 1 января запрещено жадничать. Нужно хорошо уступить первому покупателю, чтобы весь год торговля была успешной.

Ну а главное нельзя злиться, ругаться и расстраиваться, а также отказывать в гостеприимстве.

Напомним, у православных продолжается Рождественский пост, а значит, следует воздержаться от пищи животного происхождения и алкогольных напитков.

Источник: izvmor.ru

1 января 2021 День Ильи Муромца запреты дня удача что нельзя в этот день
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