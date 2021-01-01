Законы января 2021: как резко изменится жизнь россиян

В наступающем году повысят размер пенсий, проиндексируют материнский капитал и завершат переход к электронным трудовым книжкам. «Парламентская газета» начинает публиковать законы, которые вступят в силу в январе 2021 года.
1 января. Повышается размер пенсий
С нового года страховые пенсии в России будут проиндексированы на 6,3%. Таким образом, средняя пенсия в 2021 году составит 17 444 рублей.
Размер фиксированной выплаты к страховой пенсии с учётом индексации на 6,3% с 1 января 2021 года будет 6 044 руб. 48 коп.
Запланированное повышение почти в полтора раза превысит инфляцию — она в этом году составит 3,7-3,8 процента. При этом конкретной размер прибавки каждый пенсионер сможет рассчитывать для себя самостоятельно.
1 января. Материнский капитал проиндексируют
В 2021 году материнский капитал будет проиндексирован на 3,7%. При рождении первого ребёнка сумма материнского капитала составит 483 881,83 рубля, если в семье появится второй малыш, дополнительно будет начислено 155 550 рублей. Семьи, в которых в следующем году родится второй ребёнок и последующие дети, смогут получить материнский капитал в размере 639 431,83 рубля, но только при условии, что ранее маткапитал они не получали.
1 января. МРОТ рассчитают по новой схеме и увеличат
Минимальный размер оплаты труда и прожиточный минимум начнут рассчитывать по новой методике — исходя из медианной зарплаты и медианного дохода.
Благодаря такому решению, МРОТ увеличится на 5,5% и составит 12792 рубля (сейчас — 12 130 рублей), прожиточный минимум достигнет 11 653 рубля. Это на 3,7 процента больше, чем нынешняя «минималка».
Медианная зарплата — показатель, который условно делит всех работающих пополам. У половины заработок выше этого показателя, у половины — ниже. Со следующего года прожиточный минимум будет определяться как 44,2% от величины медианного дохода населения. Минимальный размер оплаты труда составит 42% от медианной заработной платы.
1 января. Увеличиваются акцизы на табак и алкоголь
Примерно на 15% повышаются ставки акцизов на табак, сигареты и папиросы, сигары и электронные девайсы для курения.
В частности, ставка акциза на табак трубоный, курительный, жевательный, сосательный, нюхательный, кальянный на 2021 год составит 3806 руб. за 1 кг (прежде — 3299 руб.). На сигареты, папиросы — 2359 руб. за 1 тыс. штук плюс 16% расчётной стоимости, но не менее 3205 руб. за 1 тыс. штук (в 2020 году — 2045 руб. плюс 14,5% расчётной стоимости, но не менее 2778 руб. за 1 тыс. штук). На электронные системы доставки никотина, устройства для нагревания табака — 60 руб. за 1 штуку (прежде — 52 руб.).
С 1 января повысятся и минимальные цены на водку, коньяк и бренди — это предполагает приказ Минфина. В частности, минимальная розничная цена за 0,5 л водки крепостью свыше 39% до 40% будет составлять 243 руб. (сейчас — 230 руб.)
1 января. Молодым специалистам «откроют» только электронные трудовые книжки
Россиянам, впервые поступившим на работу, больше не будут оформлять бумажные трудовые книжки.
Переход на электронные трудовые книжки начался в России в 2020 году. До 31 декабря этого года каждый работник должен принять решение — хочет ли он оставить бумажную трудовую книжку или перейти на электронную, и в письменном виде проинформировать о сделанном выборе отдел кадров.
Если сотрудник откажется от бумажной трудовой книжки, то ему её вернут, и работодатель больше не будет нести ответственность за её ведение. Если сотрудник по каким-то причинам не сможет сообщить о своём решении, работодатель продолжит вести бумажную трудовую книжку.
1 января. Россиянам станет проще участвовать в развитии муниципалитетов
Россияне получат возможность активней участвовать в решении финансовых вопросов развития муниципалитетов с помощью проектов инициативного бюджетирования.
Такие проекты позволят обеспечить непосредственное участие граждан, достигших 16 лет, в решении местных проблем с помощью определения приоритетных направлений расходования средств и контроля.
1 января. Гостиницам присвоят «звёзды»
За отсутствие свидетельства о присвоении гостинице категории будет грозить административная ответственность. Без данного документа предоставлять гостиничные услуги запрещается.
Исключение в 2021 году будет сделано для небольших гостиниц, в которых 15 номеров и меньше. Им предстоит «получить свои звёзды» до 1 января 2022 года.
1 января. IT -компании совершат налоговый манёвр
Ставка налога на прибыль для IT-компаний снизится до 3%.
Также устанавливаются пониженные тарифы страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством и на ОМС. Так, в государственные внебюджетные фонды они будут отчислять не 14%, а 7,6%. При этом в ПФР будет направлено 6%, в соцстрах — 1,5%, в бюджет ОМС — 0,1%. Льгота по страховым взносам будет бессрочной.
Аналогичные ставки налога на прибыль организаций устанавливаются для российских организаций, занимающихся проектированием и разработкой изделий электронной компонентной базы и электронной (радиоэлектронной) продукции.
1 января. Расширяется патентная система налогообложения
Расширяется перечень видов предпринимательской деятельности, при которых применяется патентная система налогообложения (ПСН) — в него включены те виды, по которым прежде применялся единый налог на вменённый доход (ЕНВД).
Также с 50 до 150 кв. метров увеличен предельный размер площади торговых залов и залов обслуживания посетителей в организациях общественного питания. Появляется возможность уменьшения сумм налога по ПСН на суммы страховых взносов.
1 января. «Умные» счётчики станут обязательными для новых домов
Многоквартирные дома, вводимые в эксплуатацию после строительства, должны быть оснащены «умными» приборами учёта электрической энергии.
С установкой подобных счётчиков больше не нужно полагаться на потребителя, который самостоятельно передаёт данные в ресурсопоставляющую компанию. Прибор это делает за жильцов, автоматически передавая показания в единый расчётный центр.
Кроме того
1 января. В перечень видов предпринимательской деятельности, в отношении которых может применяться патентная система налогообложения, включены растениеводство и животноводство, также услуги, оказываемые в этих областях.
1 января. «Заморозка» накопительной части пенсии продлится до конца 2023 года. Страховые взносы в полном объёме будут идти на финансирование страховых пенсий до конца 2023 года. Такой подход действует в России с 2014 года.
1 января. В 2021 году ожидаемый период выплаты (ОПВ) накопительной пенсии увеличится с 258 до 264 месяцев. ОПВ означает среднестатистическую продолжительность жизни россиян после выхода на пенсию. На основе этого показателя определяется размер пенсионных выплат.
1 января. Уточняются особенности формирования конкурсных и аттестационных комиссий в государственных органах. В частности, установлено, что включаемых в состав комиссий представителей научных, образовательных и других организаций приглашает и отбирает федеральный орган исполнительной власти, занимающийся выработкой и реализацией госполитики и нормативно-правовым регулированием в сфере государственной гражданской службы. Эту же обязанность может выполнить уполномоченный региональный госорган по запросу представителя нанимателя. Также предписано, что общий срок пребывания независимого эксперта в конкурсной комиссии государственного органа не может превышать 3 года.
1 января. Упраздняются особые формулы расчёта ставок вывозных таможенных пошлин на нефть сырую с вязкостью в пластовых условиях не менее 10 000 миллипаскаль-секунд, а также на нефть сырую с особыми физико-химическими характеристиками.
Источник: ПГ