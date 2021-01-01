Законы января 2021: как резко изменится жизнь россиян

Многоквартирные дома, вводимые в эксплуатацию после строительства, должны быть оснащены «умными» приборами учёта электрической энергии. Первая часть.

С нового года страховые пенсии в России будут проиндексированы на 6,3%. Таким образом, средняя пенсия в 2021 году составит 17 444 рублей

В наступающем году повысят размер пенсий, проиндексируют материнский капитал и завершат переход к электронным трудовым книжкам. «Парламентская газета» начинает публиковать законы, которые вступят в силу в январе 2021 года.

1 января. Повышается размер пенсий

С нового года страховые пенсии в России будут проиндексированы на 6,3%. Таким образом, средняя пенсия в 2021 году составит 17 444 рублей.

Размер фиксированной выплаты к страховой пенсии с учётом индексации на 6,3% с 1 января 2021 года будет 6 044 руб. 48 коп.

Запланированное повышение почти в полтора раза превысит инфляцию — она в этом году составит 3,7-3,8 процента. При этом конкретной размер прибавки каждый пенсионер сможет рассчитывать для себя самостоятельно.

«Если, к примеру, в этому году человек получает 20 тысяч рублей, то 6,3% составит чуть больше, чем 1 200 рублей; если пенсия меньше, например, 15 тысяч рублей, то 6,3 процента — это около 900 рублей», — пояснила заместитель председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова.

1 января. Материнский капитал проиндексируют

В 2021 году материнский капитал будет проиндексирован на 3,7%. При рождении первого ребёнка сумма материнского капитала составит 483 881,83 рубля, если в семье появится второй малыш, дополнительно будет начислено 155 550 рублей. Семьи, в которых в следующем году родится второй ребёнок и последующие дети, смогут получить материнский капитал в размере 639 431,83 рубля, но только при условии, что ранее маткапитал они не получали.

Кроме того, сокращаются сроки рассмотрения заявлений о выдаче либо распоряжении материнским капиталом. В частности, заявление о распоряжении средствами маткапитала будут рассматривать в течение 10 рабочих дней. Срок вынесения территориальным органом Пенсионного фонда РФ решения о выдаче либо об отказе в выдаче сертификата на маткапитала сокращён до 5 дней.

1 января. МРОТ рассчитают по новой схеме и увеличат

Минимальный размер оплаты труда и прожиточный минимум начнут рассчитывать по новой методике — исходя из медианной зарплаты и медианного дохода.

Благодаря такому решению, МРОТ увеличится на 5,5% и составит 12792 рубля (сейчас — 12 130 рублей), прожиточный минимум достигнет 11 653 рубля. Это на 3,7 процента больше, чем нынешняя «минималка».

Медианный доход — величина, относительно которой у половины населения доходы выше, а у половины ниже.

Медианная зарплата — показатель, который условно делит всех работающих пополам. У половины заработок выше этого показателя, у половины — ниже. Со следующего года прожиточный минимум будет определяться как 44,2% от величины медианного дохода населения. Минимальный размер оплаты труда составит 42% от медианной заработной платы.

1 января. Увеличиваются акцизы на табак и алкоголь

Примерно на 15% повышаются ставки акцизов на табак, сигареты и папиросы, сигары и электронные девайсы для курения.

В частности, ставка акциза на табак трубоный, курительный, жевательный, сосательный, нюхательный, кальянный на 2021 год составит 3806 руб. за 1 кг (прежде — 3299 руб.). На сигареты, папиросы — 2359 руб. за 1 тыс. штук плюс 16% расчётной стоимости, но не менее 3205 руб. за 1 тыс. штук (в 2020 году — 2045 руб. плюс 14,5% расчётной стоимости, но не менее 2778 руб. за 1 тыс. штук). На электронные системы доставки никотина, устройства для нагревания табака — 60 руб. за 1 штуку (прежде — 52 руб.).

Обновление ставок затронет также легковые автомобили с мощностью двигателя свыше 90 лошадиных сил и мотоциклы; автомобильный бензин класса 5, дизельное топливо и моторные масла, а также спиртосодержащую продукцию; игристые вина (шампанские); пиво с содержанием объёмной доли этилового спирта свыше 0,5%.

С 1 января повысятся и минимальные цены на водку, коньяк и бренди — это предполагает приказ Минфина. В частности, минимальная розничная цена за 0,5 л водки крепостью свыше 39% до 40% будет составлять 243 руб. (сейчас — 230 руб.)

1 января. Молодым специалистам «откроют» только электронные трудовые книжки

Россиянам, впервые поступившим на работу, больше не будут оформлять бумажные трудовые книжки.

Переход на электронные трудовые книжки начался в России в 2020 году. До 31 декабря этого года каждый работник должен принять решение — хочет ли он оставить бумажную трудовую книжку или перейти на электронную, и в письменном виде проинформировать о сделанном выборе отдел кадров.

Если сотрудник откажется от бумажной трудовой книжки, то ему её вернут, и работодатель больше не будет нести ответственность за её ведение. Если сотрудник по каким-то причинам не сможет сообщить о своём решении, работодатель продолжит вести бумажную трудовую книжку.

1 января. Россиянам станет проще участвовать в развитии муниципалитетов

Россияне получат возможность активней участвовать в решении финансовых вопросов развития муниципалитетов с помощью проектов инициативного бюджетирования.

Такие проекты позволят обеспечить непосредственное участие граждан, достигших 16 лет, в решении местных проблем с помощью определения приоритетных направлений расходования средств и контроля.

Инициировать такие проекты могут сами граждане, органы территориального общественного самоуправления или староста сельского населённого пункта. Финансироваться они могут как за счёт средств местного бюджета, так и за счёт взносов населения, ИП и организаций. Если проект не реализован, деньги вернут гражданам или в местный бюджет.

1 января. Гостиницам присвоят «звёзды»

За отсутствие свидетельства о присвоении гостинице категории будет грозить административная ответственность. Без данного документа предоставлять гостиничные услуги запрещается.

Исключение в 2021 году будет сделано для небольших гостиниц, в которых 15 номеров и меньше. Им предстоит «получить свои звёзды» до 1 января 2022 года.

1 января. IT -компании совершат налоговый манёвр

Ставка налога на прибыль для IT-компаний снизится до 3%.

Также устанавливаются пониженные тарифы страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством и на ОМС. Так, в государственные внебюджетные фонды они будут отчислять не 14%, а 7,6%. При этом в ПФР будет направлено 6%, в соцстрах — 1,5%, в бюджет ОМС — 0,1%. Льгота по страховым взносам будет бессрочной.

Аналогичные ставки налога на прибыль организаций устанавливаются для российских организаций, занимающихся проектированием и разработкой изделий электронной компонентной базы и электронной (радиоэлектронной) продукции.

1 января. Расширяется патентная система налогообложения

Расширяется перечень видов предпринимательской деятельности, при которых применяется патентная система налогообложения (ПСН) — в него включены те виды, по которым прежде применялся единый налог на вменённый доход (ЕНВД).

Также с 50 до 150 кв. метров увеличен предельный размер площади торговых залов и залов обслуживания посетителей в организациях общественного питания. Появляется возможность уменьшения сумм налога по ПСН на суммы страховых взносов.

Кроме того, регионам предоставлено право устанавливать виды предпринимательской деятельности для применения ПСН, а также размер потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем годового дохода по видам предпринимательской деятельности.

1 января. «Умные» счётчики станут обязательными для новых домов

Многоквартирные дома, вводимые в эксплуатацию после строительства, должны быть оснащены «умными» приборами учёта электрической энергии.

С установкой подобных счётчиков больше не нужно полагаться на потребителя, который самостоятельно передаёт данные в ресурсопоставляющую компанию. Прибор это делает за жильцов, автоматически передавая показания в единый расчётный центр.

Кроме того

1 января. В перечень видов предпринимательской деятельности, в отношении которых может применяться патентная система налогообложения, включены растениеводство и животноводство, также услуги, оказываемые в этих областях.

1 января. «Заморозка» накопительной части пенсии продлится до конца 2023 года. Страховые взносы в полном объёме будут идти на финансирование страховых пенсий до конца 2023 года. Такой подход действует в России с 2014 года.

1 января. В 2021 году ожидаемый период выплаты (ОПВ) накопительной пенсии увеличится с 258 до 264 месяцев. ОПВ означает среднестатистическую продолжительность жизни россиян после выхода на пенсию. На основе этого показателя определяется размер пенсионных выплат.

1 января. Уточняются особенности формирования конкурсных и аттестационных комиссий в государственных органах. В частности, установлено, что включаемых в состав комиссий представителей научных, образовательных и других организаций приглашает и отбирает федеральный орган исполнительной власти, занимающийся выработкой и реализацией госполитики и нормативно-правовым регулированием в сфере государственной гражданской службы. Эту же обязанность может выполнить уполномоченный региональный госорган по запросу представителя нанимателя. Также предписано, что общий срок пребывания независимого эксперта в конкурсной комиссии государственного органа не может превышать 3 года.

1 января. Упраздняются особые формулы расчёта ставок вывозных таможенных пошлин на нефть сырую с вязкостью в пластовых условиях не менее 10 000 миллипаскаль-секунд, а также на нефть сырую с особыми физико-химическими характеристиками.

Источник: ПГ