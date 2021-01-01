Голова гудит, немного перебрал: как вылечить похмелье и как выводить из организма токсины после новогоднего застолья?

Чтобы вывести алкоголь и продукты его распада из организма, нужно выпить в 1,5-2 раза больше обычного суточного объема воды, — говорит врач-диетолог, кандидат медицинских наук, главный врач медицинской клиники Марина Копытько.

Вряд ли у вас получится избежать бокала шампанского в этот праздник

Сколько и какой воды нужно выпить, чтобы полегчало наутро после ночи возлияний? Стоит ли покупать минералку или подойдёт обычная вода из-под крана? А может, лучше капустный сок? Разбираемся со специалистами.

«Чтобы вывести алкоголь и продукты его распада из организма, нужно выпить в 1,5-2 раза больше обычного суточного объема воды, — говорит врач-диетолог, кандидат медицинских наук, главный врач медицинской клиники Марина Копытько. — Можно воспользоваться такой формулой: каждый килограмм массы тела умножить на 50 мл жидкости — это ориентировочный объем воды, который надо выпить за ограниченный промежуток времени, чтобы вывести все токсины. Правда, стоит помнить, что это вызовет мочегонный эффект».

Сначала лучше выпить стакан чистой воды, после —капустный сок: в нем высокое содержание витаминов и натрия. А потом обязательно поесть — тогда станет легче, советует диетолог. Абстинентный синдром, или синдром отмены алкоголя (по-народному — желание похмелиться), водой не перебить. Чтобы не усугублять, можно пожевать жвачку или отвлечь себя сосательными конфетами.

Вообще на случай похмелья хорошо иметь дома запас воды. Подойдёт обычная бутилированная, ещё лучше — лечебно-столовая или лечебная минеральная вода. Соли, которые содержатся в «минералке», помогут нормализовать работу желудочно-кишечного тракта и улучшить состояние после ночных возлияний за счет восстановления солевого баланса в организме.

«Обычная, не минеральная вода содержит небольшое количество микроэлементов и прекрасно подходит для восстановления водного баланса, — говорит вице-президент по качеству Союза производителей соков, воды и напитков (Союзнапитки) Людмила Хомич. — Минеральные же воды бывают разные. Минеральную столовую воду с относительно низким содержанием микроэлементов можно употреблять в любом количестве. Она не имеет особых лечебных свойств и используется исключительно для поддержания баланса воды в организме и стимуляции пищеварения. Лечебно-столовые воды с минерализацией от 1 до 10 г/дм3, кроме цели восполнения воды в организме, используются также с профилактической или даже лечебной целью (в случае регулярного применения). Лечебные минеральные воды обладают высокой минерализацией, в случае регулярного применения обладают выраженным лечебным действием. Часто они применяются по показаниям в соответствии с назначением врача».

Существует мнение, что вода, которую продают в магазинах, обычная водопроводная, только разлитая по бутылкам. Так что нет смысла на неё тратиться. Однако это не так.

«Большинство вод в России, относимых к обработанным, производится из подземных вод артезианских скважин, — поясняет директор по качеству известного бренда минеральной воды Алексей Макарушин. — Производители изменяют их минеральный состав, чтобы добиться наилучших потребительских свойств, которыми необработанные пресные подземные воды сами по себе, как правило, не обладают. Этим они достигают лучшего вкуса, меньшего образования накипи, обогащения полезными элементами — магнием, фтором, йодом».

Так что благодаря дополнительной обработке ее состав может быть более «нормализованным», нежели у природной. «В соответствии с техническим регламентом ТР ЕАЭС 044/2017 на этикетке обработанной воды обычно пишут: “Вода питьевая”, — поясняет Людмила Хомич. — Указывать слово “обработанная” не обязательно. При этом на этикетке такой воды, в отличие от всех остальных вод, указываются все применяемые способы ее обработки».

Природная питьевая вода, в отличие от обработанной, проходит несколько стадий фильтрации, сохраняющей ее природный состав (содержание минеральных веществ и биологически активных компонентов), и попадает в бутылки. «Для природных вод нельзя использовать способы обработки, изменяющие их основной минеральный состав, за исключением удаления железа, марганца, серы, мышьяка с помощью окисления воздухом или кислородом. Для всех вод не разрешается использовать препараты хлора для обеззараживания», — поясняет Алексей Макарушин.

Так что определяйтесь, что именно вам больше по вкусу, и не забывайте пить больше воды. Это поможет поддержать работу иммунитета, улучшить цвет кожи (за счет выведения токсинов) и нормализовать работу внутренних органов.

Источник: АиФ