Доставил 13 пакетов с продуктами, суповые наборы и 40 булок хлеба малоимущим волонтер Назимов в Бердске

Осталось еще пять пакетов. Их доставят после Нового года многодетной семье и пенсионерам.

Вадим Назимов с мая 2020 года развозит продукты бердчанам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации

Перед Новым годом развез продуктовые наборы нуждающимся волонтер Вадим Назимов из Бердска.

-Мы приобрели 18 продуктовых наборов. Развезли 13 пакетов. И еще осталось 5. Сегодня должны были развезти, но людей дома не оказалось. На прошлой неделе нам ребята из пекарни по ул. Волочаевской в Новосибирске передали 40 больших булок хлеба. Хотелось бы сказать большое спасибо собственнику этой пекарни, менеджеру Олесе. Они сами вышли на нас, узнали, что мы занимаемся благотворительностью. Сказали, что хотят оказать помощь. Большое спасибо магазину «Мяско», Ольге Юрьевне. К нашим пакетам они еще добавили суповые наборы, - рассказал «Курьер. Среда. Бердск» 31 декабря Вадим Назимов.

На продуктовые наборы было потрачено около 21 000 рублей. Основную часть денег передали жители Бердска.

Малоимущие обращаются за помощью к Вадиму Назимову, просят помочь и их друзьям, тоже нуждающимся.

-Иногда я приезжаю к нуждающимся друзьям, а это не совсем нуждающиеся. Получается не очень этичный момент. Я разворачиваюсь и уезжаю. Ведь их нельзя назвать нуждающимся, если хватает возможности покупать алкоголь.

После Нового года Вадим Назимов развезет еще пять оставшихся продуктовых наборов в многодетную семью и пенсионерам.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", начиная с мая, когда коронавирус уже достаточно сильно ударил по кошелькам россиян и жителей Бердска в том числе, Вадим Назимов принял решение стать волонтером и развозить продуктовые наборы малоимущим семьям. Система помощи основана на взаимодействии четырех инстанций: неравнодушные жители Бердска присылают пожертвования в редакцию "Курьер. Среда. Бердск", которая передает эти деньги Вадиму Икрамовичу. Благотворительная организация "Наш город" передает ему адреса, ИП Щербаков, заведующий оптовым складом продуктов, собирает продуктовые наборы, в результате чего Вадим Назимов имеет возможность доставлять посылки тем, у кого нет средств, чтобы купить себе еды.

Главный редактор «Курьер. Среда. Бердск» Галина Коморникова и волонтер Вадим Назимов приглашали бердчан помочь тем, у кого нет денег на еду и лекарства в сложные времена самоизоляции. Вадим доставляет еду и бытовые принадлежности для матерей-одиночек, инвалидов и пенсионеров в Бердске. Был создан «фонд» «Корона не пройдет», жители присылали деньги в помощь нуждающимся.

Волонтер призывает бердчан не стыдиться и обращаться за помощью напрямую к нему по тел.: 8-913-891-59-39. Если вы знаете, кому она необходима, тоже звоните и сообщайте об этом.

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