01.01
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Деньги / Общество

Сумма наличных на руках у россиян и в кассах фирм серьезно снизилась впервые с января

19:30 01.01.2021 Фото: www.pixabay.com
0

В последний раз сумма наличных снижалась в январе: на начало февраля на руках населения и в кассах граждан было 9,489 триллиона рублей, тогда как на 1 января 9,658 триллиона рублей.

% name% title
Сценариев, где необходима наличка становится все меньше

Сумма наличных на руках у граждан и в кассах российских предприятий снизилась впервые с января, свидетельствует статистика Банка России.

Так, по состоянию на 1 декабря денежный агрегат М0, отражающий сумму наличных денег вне банковской системы, составил 12,135 триллиона рублей, тогда как на 1 ноября равнялся 12,158 триллиона. Впервые отметку в 12 триллионов этот показатель пробил осенью этого года.

В последний раз сумма наличных снижалась в январе: на начало февраля на руках населения и в кассах граждан было 9,489 триллиона рублей, тогда как на 1 января 9,658 триллиона рублей.

Источник: 1prime.ru

деньги кассы наличные оборот россияне снизились Банк России
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Какое место занимают наличные деньги в ваших финансах?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Как алкоголь влияет на человеческий мозг, рассказали ученые
21:00 01-01-2021
Как алкоголь влияет на человеческий мозг, рассказали ученые
Химерами могли быть первые жители на Земле. Новое открытие ученых
20:30 01-01-2021
Химерами могли быть первые жители на Земле. Новое открытие ученых
Подробный астрономический прогноз на январь 2021 года: приближение земли к Солнцу, звездопады, затмения
20:30 01-01-2021
Подробный астрономический прогноз на январь 2021 года: приближение земли к Солнцу, звездопады, затмения
БердскЗаконы января 2021: как резко изменится жизнь россиян
20:00 01-01-2021
Законы января 2021: как резко изменится жизнь россиян
Сумма наличных на руках у россиян и в кассах фирм серьезно снизилась впервые с января
19:30 01-01-2021
Сумма наличных на руках у россиян и в кассах фирм серьезно снизилась впервые с января
Авто в снежном коконе: нужно ли и как чистить машину после снегопада?
19:00 01-01-2021
Авто в снежном коконе: нужно ли и как чистить машину после снегопада?
Вакцина Pfizer от коронавируса первой в мире получила разрешение ВОЗ
18:30 01-01-2021
Вакцина Pfizer от коронавируса первой в мире получила разрешение ВОЗ
БердскМусорки Бердска вывозили отходы новосибирцев. Причина - лютые морозы сломали гидравлику трех мусоровозов 2
18:19 01-01-2021
Мусорки Бердска вывозили отходы новосибирцев. Причина - лютые морозы сломали гидравлику трех мусоровозов
Дождались повышения: увеличены МРОТ до 12 792 рубля и прожиточный минимум до 11 653 рубля в месяц 2
18:00 01-01-2021
Дождались повышения: увеличены МРОТ до 12 792 рубля и прожиточный минимум до 11 653 рубля в месяц
Фото: 1 января пропал Йоркширский терьер в Северном
17:35 01-01-2021
Фото: 1 января пропал Йоркширский терьер в Северном