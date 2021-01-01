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Самого красивого мужчину планеты назвали критики Independent Critics - им стал блогер

22:00 01.01.2021 Фото: instagram.com/pewdiepie
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Создатели рейтинга отмечают, что списки самых красивых лиц всегда очень субъективны, поэтому многие пользователи могут не согласиться с результатами. Популярнейшего в мире блогера Феликса PewDiePie Чельберга признали самым красивым мужчиной на планете.

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В комментариях нашлось множество пользователей, которые негативно восприняли итоги рейтинга

Популярнейшего в мире блогера Феликса PewDiePie Чельберга признали самым красивым мужчиной на планете. Согласно ежегодному рейтингу Independent Critics, 31-летний швед оказался на первой строчке, обогнав остальных знаменитостей. Список опубликован на онлайн-канале TC Candler.

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Публикация от PewDiePie (@pewdiepie)

Вторую позицию занял южнокорейский певец, участник музыкальной группы BTS Ким Тхэхен, выступающий под псевдонимом Ви. «Бронза» досталась австралийскому актеру Крису Хемсворту.

На четвертую строчку авторы поставили еще одного участника BTS — Чона Джонгука. Замыкает пятерку лидеров британский актер Генри Кавилл. Кроме того, в рейтинг вошли многочисленные спортсмены, актеры, модели и музыканты из 40 стран мира.

Создатели рейтинга отмечают, что списки самых красивых лиц всегда очень субъективны, поэтому многие пользователи могут не согласиться с результатами.

Однако авторы просят не судить их строго, ведь они выбирают 100 участников из примерно 125 тысяч претендентов. «Это неблагодарная задача, так как ни один человек никогда не согласится со всеми вариантами», — говорится в описании к рейтингу.

Несмотря на это заявление, в комментариях нашлось множество пользователей, которые негативно восприняли итоги рейтинга.

Источник: lady.mail

блогер красивый мужчина рейтинг самый красивый
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