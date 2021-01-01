Авто в снежном коконе: нужно ли и как чистить машину после снегопада?

Видя снег на крыше, водитель не может не знать о наступлении вредных последствий из-за его внезапного падения при движении. Соответственно, он должен нести материальную ответственность.

Опаснее всего заснеженные грузовики или фургоны с большой площадью крыши0

В обильные снегопады машина превращается в сугроб. Снежные «шапки» лежат на крыше и на капоте. Чтобы убрать их, необходимо много времени, которого нет, и автомобилисты оставляют машину в таком виде, дожидаясь, пока оттепель не сделает работу за них. Однако плюсовая температура стоит недолго и сменяется ночными заморозками, а грейдеры наваливают возле паркингов и на колеса машин брустверы из грязного и мерзлого снега. Насколько это опасно для техники?

Загнивающая крыша

Нередко после обильных снегопадов на полную очистку автомобиля от снега уходит полчаса и больше. Естественно, мерзнуть на морозе не хочется, и автомобилисты смахивают снег лишь с окон и с капота, оставляя на крыше большой сугроб.

Во время движения крыша снизу подогревается теплом из салона, снег подтаивает, а во время стоянок вновь застывает и образует толстый мерзлый слой наста и льда. Порой он может достигать трех-четырех сантиметров и более. Этот шероховатый слой препятствует хорошему обдуву машины, вызывает завихрения потока воздуха и приводит к незначительному увеличению аэродинамического сопротивления. Автомобиль тратит больше энергии на преодоление воздушной подушки, и потребление топлива возрастает примерно на 1-2%.

В течение многих дней эксплуатации машины под ледяной коркой идут физические процессы таяния и кристаллизации воды. При прогреве салона крыша намокает, а затем вновь сковывается льдом. Вода проникает в микротрещины лакокрасочного покрытия и при многократных замерзаниях приводит к их увеличению.

Влага проникает в краску, просачивается к поверхности металла, особенно на старых машинах с уже поврежденной грунтовкой. В итоге к весне старый металл может окислиться, а через несколько лет машина зацветет и на локальных участках крыши появятся рыжие очаги коррозии со вспучившейся краской.

Чтобы предотвратить повреждения кузова, снег необходимо убирать и с крыши.

ДТП со снегом

Снежные сугробы на автомобиле опасны и тем, что они способны спровоцировать ДТП. Пласт мерзлого льда на крыше, намокнув снизу во время долгого движения на высокой скорости, под действием набегающих потоков воздуха способен оторваться и угодить в попутные транспортные средства.

Опаснее всего заснеженные грузовики или фургоны с большой площадью крыши. Если двадцатикилограммовый пласт мерзлого снега на скорости около 100 км/ч сорвется с плоской крыши, взлетит в воздух и далее рухнет на попутный автомобиль, то ущерб будет немаленький. Поэтому в Германии за снег на крыше автомобиля полагается отдельный штраф.

У нас такие происшествия считаются полноценными ДТП и требуют соответствующего оформления.

Согласно пункту 2.3.1 ПДД, водитель транспортного средства обязан перед выездом проверить исправное техническое состояние транспортного средства, а в пути всячески его поддерживать. Кроме того, согласно пункту 1.5 ПДД, участники дорожного движения должны действовать таким образом, чтобы не создавать опасности для движения и не причинять вреда друг другу. Если во время эксплуатации транспортного средства третьим лицам был нанесен материальный вред или вред их здоровью, то хозяин автомобиля может подвергнуться судебному преследованию.

Видя снег на крыше, водитель не может не знать о наступлении вредных последствий из-за его внезапного падения при движении. Соответственно, он должен нести материальную ответственность за последствия своих действий или бездействия.

При этом не имеет значения, что сами автомобили не сталкивались. Как следует из содержания первого абзаца п. 3 ст. 1079 ГК РФ, под взаимодействием источников повышенной опасности понимается не только столкновение транспортных средств, но и иные виды взаимодействия. Следовательно, само по себе отсутствие непосредственного контакта в дорожно-транспортном происшествии не изменяет характер правоотношений сторон по делу.

Источник: АИФ