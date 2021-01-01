Дождались повышения: увеличены МРОТ до 12 792 рубля и прожиточный минимум до 11 653 рубля в месяц

Минтруда в 2020 году представило новый порядок расчета этих показателей. С нового года соотношение МРОТ и медианной заработной платы устанавливается на уровне 42 процентов, соотношение прожиточного минимума и медианного среднедушевого дохода за прошлый год — в размере 44,2 процента.



Помимо этого, размер минимального размера оплаты труда не сможет стать меньше даже при понижении уровня медианной зарплаты. Ежегодное установление величины МРОТ и прожиточного минимума должны получать поддержку профсоюзов и работодателей

С 1 января этого года в России увеличивается размер минимального размера оплаты труда (МРОТ) и прожиточного минимума. Они составят 12 792 рубля и 11 653 рубля в месяц соответственно.

Минтруда в 2020 году представило новый порядок расчета этих показателей. С нового года соотношение МРОТ и медианной заработной платы устанавливается на уровне 42 процентов, соотношение прожиточного минимума и медианного среднедушевого дохода за прошлый год — в размере 44,2 процента.

Помимо этого, размер минимального размера оплаты труда не сможет стать меньше даже при понижении уровня медианной зарплаты. Ежегодное установление величины МРОТ и прожиточного минимума должны получать поддержку профсоюзов и работодателей.

По мнению Министерства труда, данные меры поспособствуют улучшению положения граждан, поскольку увеличение прожиточного минимума и МРОТ будет выше инфляции. Также решение даст возможность исправить ситуацию в 60 регионах, где наблюдается занижение прожиточного минимума.

Как это скажется на пенсиях

Ранее заместитель главы Минтруда Андрей Пудов сообщил, что новейшая методика расчета прожиточного минимума будет способствовать росту пенсий.

"В этом контексте уверен в том, что при росте медианной заработной платы в том числе будет расти, соответственно, и значение выплат, с которых осуществляются платежи в Пенсионный фонд России. Больше платежи — больше пенсии. Резюме: значение будет изменяться в большую сторону", — сказал Пудов.

Он, в том числе, заявил, что такие решения приведут к повышению заинтересованности "обелять" зарплату, поскольку теперь ее значение непосредственно влияет на величину прожиточного минимума через размер медианной зарплаты.

Источник: РИА Новости