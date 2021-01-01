30 квартир новосибирским детям-сиротам купила власть. Часть в Бердске

Чтобы ускорить движение очереди, было принято решение о приобретении жилплощади для детей-сирот на вторичном рынке, а также за пределами города Новосибирска.

Право сирот на жилье закреплено на федеральном уровне

Для детей-сирот в 2020 году было приобретено 29 жилых помещений, на это выделили чуть больше 46 миллионов рублей. В следующем году городские власти планируют приобрести 48 квартир.

К концу года департамент по социальной политике мэрии города Новосибирска вручил ключи от 30 квартир благополучателям. Изначально на выделенные субвенции было приобретено 29 квартир. Однако еще одно жилое помещение удалось получить благодаря уже выделенному фонду: хозяйка не использовала квартиру, ее изъяли через суд и передали нуждающейся семье.

Чтобы ускорить движение очереди, было принято решение о приобретении жилплощади для детей-сирот на вторичном рынке, а также за пределами города Новосибирска.

«Впервые в этом году мы приобретали квартиры на вторичном рынке, а также, при согласии очередников, за пределами города — в Новосибирском районе, городе Бердске и городе Оби. Нужно отметить, что квартиры, которые мы покупали на вторичном рынке, либо новые, либо в них никто не жил, либо они со свежим ремонтом. Инфраструктура тех районов, где мы приобретаем жилье, — новая и качественная, есть школы и детские сады — таким образом, мы компенсируем удаленность», — отметил заместитель начальника департамента по социальной политике мэрии города Новосибирска — начальник управления по демографической политике Владимир Машанов.

Право сирот на жилье закреплено на федеральном уровне. Полномочия по его реализации передано по вертикали в субъекты РФ. Далее с регионального уровня они передаются на местный и финансируются на ту сумму, которую регион выделяет муниципалитету.

В начале года в мэрии Новосибирска провели оптимизацию: функции по обеспечению жильем сирот передали из управления по жилищным вопросам в управление по демографической политике мэрии. Оно было создано в структуре департамента по социальной политике. Такое решение подчеркивает, что обеспечение жильем детей-сирот — это социальный вопрос.

«Мы считаем, что этот год прошел для нас успешно — удалось выполнить совершенно все обязательства по предоставлению квартир. Мы подошли к поиску жилых помещений в каждом случае индивидуально — чтобы они располагались в удобном месте, чтобы людям там было хорошо, чтобы из окон был приятный вид — подошли к этому делу с душой», — отметила начальник департамента по социальной политике мэрии города Новосибирска Ольга Незамаева.

Источник: novo-sibirsk