Выплачивать пенсии в 30 тысяч рублей должны российским пенсионерам и необходимо ликвидировать ПФР, считает Миронов

По словам Миронова, хотя средняя пенсия сегодня — около 15 тысяч, россияне чаще ему говорят, что размер выплат составляет от девяти до 12 тысяч.

По словам Миронова, хотя средняя пенсия сегодня — около 15 тысяч, россияне чаще ему говорят, что размер выплат составляет от девяти до 12 тысяч.

Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов считает, что российские пенсионеры должны получать около 30 тысяч рублей.

-Это не пенсия, которая будет в Европе, но в сегодняшних реалиях, — заявил Миронов в эфире телеканала "Россия 24".

По словам Миронова, хотя средняя пенсия сегодня — около 15 тысяч, россияне чаще ему говорят, что размер выплат составляет от девяти до 12 тысяч.

Он также в очередной раз обратил внимание на необходимость, по его мнению, ликвидировать Пенсионный фонд.

-Если у нас пенсия — это обязанность государства, зачем нам нужен этот посредник? — заметил он.