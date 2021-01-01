Выплачивать пенсии в 30 тысяч рублей должны российским пенсионерам и необходимо ликвидировать ПФР, считает Миронов

Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов считает, что российские пенсионеры должны получать около 30 тысяч рублей.
-Это не пенсия, которая будет в Европе, но в сегодняшних реалиях, — заявил Миронов в эфире телеканала "Россия 24".
По словам Миронова, хотя средняя пенсия сегодня — около 15 тысяч, россияне чаще ему говорят, что размер выплат составляет от девяти до 12 тысяч.
Он также в очередной раз обратил внимание на необходимость, по его мнению, ликвидировать Пенсионный фонд.
-Если у нас пенсия — это обязанность государства, зачем нам нужен этот посредник? — заметил он.